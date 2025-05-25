В Госдуме предостерегли Британию от агрессивных планов против России
Депутат Ивлев призвал Британию помнить о захоронениях английских солдат в Крыму
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Могила британских офицеров, погибших в битве на Альме. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал власти Британии, прежде чем вынашивать новые агрессивные планы в отношении российского флота в Черном море, помнить о захоронениях английских солдат, которые в 1854 году вместе с французскими союзниками высадились десантом в Крыму.
Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью РИА Новости заявил, что Великобритания занималась и продолжает заниматься укреплением ВМФ Украины с целью ограничения возможностей российского черноморского флота.
"Для тех, кто в Британии продолжает вынашивать агрессивные планы в отношении Черноморского региона, хочу напомнить, что на поле Альминского сражения в Крыму, возле Вилино, на участке с захоронениями английских солдат, погибших в годы Крымской войны в ходе агрессии европейских стран, свободного места много. И не забудьте об этом сказать Макрону (президенту Франции Эммануэлю Макрону - ред.)", - сказал Ивлев РИА Новости.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.