https://ria.ru/20250525/gosduma-2018926799.html

В Госдуме объяснили, почему нужно удалять неиспользуемые приложения

В Госдуме объяснили, почему нужно удалять неиспользуемые приложения - РИА Новости, 25.05.2025

В Госдуме объяснили, почему нужно удалять неиспользуемые приложения

Регулярное удаление неиспользуемых приложений с устройства может защитить пользователя от кражи данных, так как большое количество приложений — это... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T02:18:00+03:00

2025-05-25T02:18:00+03:00

2025-05-25T06:04:00+03:00

общество

технологии

антон немкин (депутат)

госдума рф

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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Регулярное удаление неиспользуемых приложений с устройства может защитить пользователя от кражи данных, так как большое количество приложений — это потенциальные точки входа для фишинга и мошенничества, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин."Регулярное удаление неиспользуемых приложений с устройства — это одна из базовых, но часто игнорируемых практик цифровой безопасности. Каждое установленное приложение потенциально открывает дополнительные "ворота" для злоумышленников, особенно если оно давно не обновлялось или разработчик прекратил его поддержку", — сказал он РИА Новости.По словам депутата, даже если программа кажется безвредной, она может содержать уязвимости, которые будут использованы для доступа к данным пользователя или контроля над устройством."Кроме того, многие приложения продолжают работать в фоновом режиме, даже если вы ими не пользуетесь. Они могут собирать данные, расходовать трафик, батарею и вычислительные ресурсы устройства. Это влияет не только на производительность, но и на конфиденциальность: некоторые приложения передают информацию третьим лицам, включая рекламные сети и аналитические сервисы. Удаление ненужного софта — способ минимизировать цифровой "шум" и снизить риски слежки", — рассказал депутат. Немкин подчеркнул, что объем хранимой информации и количество установленных приложений напрямую влияют на удобство и безопасность резервного копирования. "Чем больше ненужных данных, тем сложнее сделать качественную резервную копию и тем больше времени она будет занимать. Удаляя лишнее, пользователь упрощает процесс восстановления устройства в случае сбоя или потери", — добавил парламентарий. По мнению Немкина, также стоит учитывать, что большое количество приложений - это потенциальные точки входа для фишинга и мошенничества."Некоторые программы, особенно из неофициальных источников, могут выдавать себя за легитимные, но быть вредоносными. Пользователь может забыть об установке такого приложения, и оно останется на устройстве, собирая или перехватывая данные. Чистка помогает вовремя обнаружить подозрительный софт и избавиться от него", — пояснил парламентарий.Депутат добавил, что регулярное удаление неиспользуемых приложений — это элемент осознанного отношения к цифровому пространству."Поддержание порядка в интерфейсе, быстродействие системы, безопасность персональных данных и сокращение "цифрового мусора" делают взаимодействие с устройством комфортнее и безопаснее. Как и в физическом пространстве, уборка — основа устойчивой и организованной цифровой среды", — заключил он.

https://ria.ru/20250517/gosduma-2017516883.html

https://ria.ru/20250511/gosduma-2016287592.html

https://ria.ru/20250430/gosduma-2014229341.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, технологии, антон немкин (депутат), госдума рф