https://ria.ru/20250525/gladkov-2019011970.html
В Белгородской области в результате взрыва повреждена контактная сеть ж/д
В Белгородской области в результате взрыва повреждена контактная сеть ж/д - РИА Новости, 25.05.2025
В Белгородской области в результате взрыва повреждена контактная сеть ж/д
Железнодорожный состав в Белгородской области наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами, в результате чего произошел взрыв, пострадавших нет,... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T21:01:00+03:00
2025-05-25T21:01:00+03:00
2025-05-25T23:09:00+03:00
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Железнодорожный состав в Белгородской области наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами, в результате чего произошел взрыв, пострадавших нет, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.Губернатор отмечает, что повреждена контактная сеть железнодорожного пути. Кроме того, движение поездов временно приостановлено, добавляет Гладков.
https://ria.ru/20250525/bpla-2018975434.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области в результате взрыва повреждена контактная сеть ж/д
В Белгородской области в результате взрыва повреждена контактная сеть ж/д путей