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В Белгородской области в результате взрыва повреждена контактная сеть ж/д - РИА Новости, 25.05.2025
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21:01 25.05.2025 (обновлено: 23:09 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/gladkov-2019011970.html
В Белгородской области в результате взрыва повреждена контактная сеть ж/д
В Белгородской области в результате взрыва повреждена контактная сеть ж/д - РИА Новости, 25.05.2025
В Белгородской области в результате взрыва повреждена контактная сеть ж/д
Железнодорожный состав в Белгородской области наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами, в результате чего произошел взрыв, пострадавших нет,... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T21:01:00+03:00
2025-05-25T23:09:00+03:00
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Железнодорожный состав в Белгородской области наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами, в результате чего произошел взрыв, пострадавших нет, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.Губернатор отмечает, что повреждена контактная сеть железнодорожного пути. Кроме того, движение поездов временно приостановлено, добавляет Гладков.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области в результате взрыва повреждена контактная сеть ж/д

В Белгородской области в результате взрыва повреждена контактная сеть ж/д путей

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкМЧС России
МЧС России - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Железнодорожный состав в Белгородской области наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами, в результате чего произошел взрыв, пострадавших нет, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
Губернатор отмечает, что повреждена контактная сеть железнодорожного пути. Кроме того, движение поездов временно приостановлено, добавляет Гладков.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
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ПроисшествияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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