https://ria.ru/20250525/gladkov-2019011970.html

В Белгородской области в результате взрыва повреждена контактная сеть ж/д

В Белгородской области в результате взрыва повреждена контактная сеть ж/д - РИА Новости, 25.05.2025

В Белгородской области в результате взрыва повреждена контактная сеть ж/д

Железнодорожный состав в Белгородской области наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами, в результате чего произошел взрыв, пострадавших нет,... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T21:01:00+03:00

2025-05-25T21:01:00+03:00

2025-05-25T23:09:00+03:00

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Железнодорожный состав в Белгородской области наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами, в результате чего произошел взрыв, пострадавших нет, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.Губернатор отмечает, что повреждена контактная сеть железнодорожного пути. Кроме того, движение поездов временно приостановлено, добавляет Гладков.

https://ria.ru/20250525/bpla-2018975434.html

белгородская область

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2025

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков