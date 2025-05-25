https://ria.ru/20250525/germaniya-2018976456.html

Банк заблокировал счет экс-канцлера Германии Шредера, пишут СМИ

Банк заблокировал счет экс-канцлера Германии Шредера, пишут СМИ - РИА Новости, 25.05.2025

Банк заблокировал счет экс-канцлера Германии Шредера, пишут СМИ

Ганноверский банк Sparkasse Hannover год назад заблокировал счёт бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера на получение переводов от оператора "Северного... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T15:19:00+03:00

2025-05-25T15:19:00+03:00

2025-05-25T15:20:00+03:00

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олаф шольц

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БЕРЛИН, 25 мая - РИА Новости. Ганноверский банк Sparkasse Hannover год назад заблокировал счёт бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера на получение переводов от оператора "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG, пишет издание Bild со ссылкой на собственное расследование и источники. "Sparkasse Hannover заблокировал счёт Шрёдера для определённых переводов", - пишет издание. Издание утверждает, что речь идёт о денежных переводах компании Nord Stream 2, которые связаны с его деятельностью председателем правления. Bild пишет, что в письме Шрёдеру руководство Sparkasse Hannover выразило опасение, что на банк могут быть наложены санкции США, если он и дальше будет зачислять средства на счёт Шрёдера. Издание отмечает, что причина блокировки неочевидна, так как Шрёдер не включён ни в один санкционный список. По мнению редакции таблоида, примечательным является тот факт, что блокировка произошла в июне 2024 года - всего несколько недель после инаугурации нового бургомистра города от партии "Зелёных" Белита Онайя. Онай ранее выражал критику против Шрёдера и требовал отозвать у того звание почётного жителя Ганновера. После начала конфликта на Украине Шрёдер постоянно подвергается нападкам из-за связей с Россией и дружеских отношений с президентом РФ. Однако попытки исключения его из социал-демократической партии (СДПГ), членом которой также является и нынешний канцлер Олаф Шольц, не увенчались успехом. "Северный поток 2" - экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море, мощность двух ниток - 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство газопровода завершено в сентябре 2021 года, но в эксплуатацию он так и не был введен. Через год - в сентябре 2022 года - в результате взрывов разрушены одна из ниток "Северного потока 2" и обе нитки параллельного экспортного "Северного потока". Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила.

https://ria.ru/20250515/merts-2017208618.html

https://ria.ru/20250414/shreder-2011265281.html

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