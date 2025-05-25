Рейтинг@Mail.ru
Банк заблокировал счет экс-канцлера Германии Шредера, пишут СМИ - РИА Новости, 25.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:19 25.05.2025 (обновлено: 15:20 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/germaniya-2018976456.html
Банк заблокировал счет экс-канцлера Германии Шредера, пишут СМИ
Банк заблокировал счет экс-канцлера Германии Шредера, пишут СМИ - РИА Новости, 25.05.2025
Банк заблокировал счет экс-канцлера Германии Шредера, пишут СМИ
Ганноверский банк Sparkasse Hannover год назад заблокировал счёт бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера на получение переводов от оператора "Северного... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T15:19:00+03:00
2025-05-25T15:20:00+03:00
россия
германия
сша
герхард шредер
олаф шольц
nord stream 2 ag
bild
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155535/35/1555353555_0:72:3085:1807_1920x0_80_0_0_49d4ab683c60a82bb6d248b62c103289.jpg
БЕРЛИН, 25 мая - РИА Новости. Ганноверский банк Sparkasse Hannover год назад заблокировал счёт бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера на получение переводов от оператора "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG, пишет издание Bild со ссылкой на собственное расследование и источники. "Sparkasse Hannover заблокировал счёт Шрёдера для определённых переводов", - пишет издание. Издание утверждает, что речь идёт о денежных переводах компании Nord Stream 2, которые связаны с его деятельностью председателем правления. Bild пишет, что в письме Шрёдеру руководство Sparkasse Hannover выразило опасение, что на банк могут быть наложены санкции США, если он и дальше будет зачислять средства на счёт Шрёдера. Издание отмечает, что причина блокировки неочевидна, так как Шрёдер не включён ни в один санкционный список. По мнению редакции таблоида, примечательным является тот факт, что блокировка произошла в июне 2024 года - всего несколько недель после инаугурации нового бургомистра города от партии "Зелёных" Белита Онайя. Онай ранее выражал критику против Шрёдера и требовал отозвать у того звание почётного жителя Ганновера. После начала конфликта на Украине Шрёдер постоянно подвергается нападкам из-за связей с Россией и дружеских отношений с президентом РФ. Однако попытки исключения его из социал-демократической партии (СДПГ), членом которой также является и нынешний канцлер Олаф Шольц, не увенчались успехом. "Северный поток 2" - экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море, мощность двух ниток - 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство газопровода завершено в сентябре 2021 года, но в эксплуатацию он так и не был введен. Через год - в сентябре 2022 года - в результате взрывов разрушены одна из ниток "Северного потока 2" и обе нитки параллельного экспортного "Северного потока". Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила.
https://ria.ru/20250515/merts-2017208618.html
https://ria.ru/20250414/shreder-2011265281.html
россия
германия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155535/35/1555353555_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_dca95f732f546bf3061658c1befa25a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, германия, сша, герхард шредер, олаф шольц, nord stream 2 ag, bild, генеральная прокуратура рф, северный поток — 2, северный поток
Россия, Германия, США, Герхард Шредер, Олаф Шольц, Nord Stream 2 AG, Bild, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток — 2, Северный поток
Банк заблокировал счет экс-канцлера Германии Шредера, пишут СМИ

Bild: банк Sparkasse Hannover заблокировал счет экс-канцлера Германии Шредера

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГерхард Шредер
Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Герхард Шредер. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 25 мая - РИА Новости. Ганноверский банк Sparkasse Hannover год назад заблокировал счёт бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера на получение переводов от оператора "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG, пишет издание Bild со ссылкой на собственное расследование и источники.
"Sparkasse Hannover заблокировал счёт Шрёдера для определённых переводов", - пишет издание. Издание утверждает, что речь идёт о денежных переводах компании Nord Stream 2, которые связаны с его деятельностью председателем правления.
Газопровод Северный поток — 2 в Любмине, Германия - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Мерц исключил возможность запуска "Северного потока — 2"
15 мая, 20:07
Bild пишет, что в письме Шрёдеру руководство Sparkasse Hannover выразило опасение, что на банк могут быть наложены санкции США, если он и дальше будет зачислять средства на счёт Шрёдера. Издание отмечает, что причина блокировки неочевидна, так как Шрёдер не включён ни в один санкционный список.
По мнению редакции таблоида, примечательным является тот факт, что блокировка произошла в июне 2024 года - всего несколько недель после инаугурации нового бургомистра города от партии "Зелёных" Белита Онайя. Онай ранее выражал критику против Шрёдера и требовал отозвать у того звание почётного жителя Ганновера.
После начала конфликта на Украине Шрёдер постоянно подвергается нападкам из-за связей с Россией и дружеских отношений с президентом РФ. Однако попытки исключения его из социал-демократической партии (СДПГ), членом которой также является и нынешний канцлер Олаф Шольц, не увенчались успехом.
"Северный поток 2" - экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море, мощность двух ниток - 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство газопровода завершено в сентябре 2021 года, но в эксплуатацию он так и не был введен. Через год - в сентябре 2022 года - в результате взрывов разрушены одна из ниток "Северного потока 2" и обе нитки параллельного экспортного "Северного потока".
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила.
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Шредер не будет оспаривать лишение привилегий из-за здоровья
14 апреля, 23:57
 
РоссияГерманияСШАГерхард ШредерОлаф ШольцNord Stream 2 AGBildГенеральная прокуратура РФСеверный поток — 2Северный поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала