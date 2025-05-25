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Германия хочет запретить въезд семьям беженцев - РИА Новости, 25.05.2025
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21:10 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/germanija-2019012656.html
Германия хочет запретить въезд семьям беженцев
Германия хочет запретить въезд семьям беженцев - РИА Новости, 25.05.2025
Германия хочет запретить въезд семьям беженцев
В Германии рассматривается законопроект, согласно которому беженцам без определенного правового статуса будет воспрещено подавать запрос на воссоединение с... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T21:10:00+03:00
2025-05-25T21:10:00+03:00
в мире
германия
сирия
афганистан
александр добриндт
фридрих мерц
bild
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БЕРЛИН, 25 мая - РИА Новости. В Германии рассматривается законопроект, согласно которому беженцам без определенного правового статуса будет воспрещено подавать запрос на воссоединение с семьёй, ранее такой возможностью пользовались до одной тысячи человек в месяц, сообщил газете Bild министр внутренних дел страны Александр Добриндт. "Воссоединение семей для лиц с субсидиарной (временной - ред.) защитой приостанавливается. До сих пор в Германию могли въезжать до 1 тысячи человек в месяц по этой программе. Теперь этому будет положен конец", - заявил Добриндт. По словам Добриндта, цель — уменьшить изначальные стимулы для беженцев. Соотвествующий законопроект будет согласован кабинетом министров в среду. Мера касается людей, которые не получили в Германии статус беженца, однако могут оставаться в стране, потому что на родине им грозят, к примеру, политические репрессии, пытки или смертная казнь. Согласно проекту, беженцы с субсидиарным статусом не смогут в течение двух лет запрашивать воссоединение с семьёй - супругами и несовершеннолетними детьми. Запрос может быть рассмотрен по истечении этого срока. По данным Bild, в 2023 году в Германии проживало около 326 тысяч человек с субсидиарной защитой. В 2024 году их число уже достигло 351 тысячи. Наиболее частые страны происхождения — Сирия и Афганистан. Ранее сообщалось, что полиция Германии в рамках реализации ужесточения миграционных порядков не пускает в страну беженцев, кроме тех из них, что подлежат защите в рамках особого статуса уязвимых - беременных, больных и несовершеннолетних без сопровождения. Для борьбы с нелегальной миграцией были привлечены беспилотники, вертолеты и тепловизионные камеры. Добриндт ранее заявил, что отменяет устное указание полиции не отказывать во въезде в страну просителям убежища в целях борьбы с нелегальной миграцией. По его словам, в 2015 году было издано устное указание главе федеральной полиции не осуществлять отказы во въезде искателям убежища, дабы тем самым выполнить общеевропейские нормы. По итогам коалиционных переговоров ныне канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что новое правительство Германии ужесточит борьбу с нелегальной миграцией: будут проводиться проверки на границах страны, а нелегалы будут высылаться при согласовании с соседними странами.
https://ria.ru/20241113/germanija-1983431557.html
https://ria.ru/20241224/germanija-1991022829.html
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в мире, германия, сирия, афганистан, александр добриндт, фридрих мерц, bild
В мире, Германия, Сирия, Афганистан, Александр Добриндт, Фридрих Мерц, Bild
Германия хочет запретить въезд семьям беженцев

Bild: в Германии хотят приостановить на два года воссоединение семей беженцев

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 25 мая - РИА Новости. В Германии рассматривается законопроект, согласно которому беженцам без определенного правового статуса будет воспрещено подавать запрос на воссоединение с семьёй, ранее такой возможностью пользовались до одной тысячи человек в месяц, сообщил газете Bild министр внутренних дел страны Александр Добриндт.
«
"Воссоединение семей для лиц с субсидиарной (временной - ред.) защитой приостанавливается. До сих пор в Германию могли въезжать до 1 тысячи человек в месяц по этой программе. Теперь этому будет положен конец", - заявил Добриндт.
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По словам Добриндта, цель — уменьшить изначальные стимулы для беженцев. Соотвествующий законопроект будет согласован кабинетом министров в среду.
Мера касается людей, которые не получили в Германии статус беженца, однако могут оставаться в стране, потому что на родине им грозят, к примеру, политические репрессии, пытки или смертная казнь.
Согласно проекту, беженцы с субсидиарным статусом не смогут в течение двух лет запрашивать воссоединение с семьёй - супругами и несовершеннолетними детьми. Запрос может быть рассмотрен по истечении этого срока.
По данным Bild, в 2023 году в Германии проживало около 326 тысяч человек с субсидиарной защитой. В 2024 году их число уже достигло 351 тысячи. Наиболее частые страны происхождения — Сирия и Афганистан.
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Ранее сообщалось, что полиция Германии в рамках реализации ужесточения миграционных порядков не пускает в страну беженцев, кроме тех из них, что подлежат защите в рамках особого статуса уязвимых - беременных, больных и несовершеннолетних без сопровождения. Для борьбы с нелегальной миграцией были привлечены беспилотники, вертолеты и тепловизионные камеры.
Добриндт ранее заявил, что отменяет устное указание полиции не отказывать во въезде в страну просителям убежища в целях борьбы с нелегальной миграцией. По его словам, в 2015 году было издано устное указание главе федеральной полиции не осуществлять отказы во въезде искателям убежища, дабы тем самым выполнить общеевропейские нормы.
По итогам коалиционных переговоров ныне канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что новое правительство Германии ужесточит борьбу с нелегальной миграцией: будут проводиться проверки на границах страны, а нелегалы будут высылаться при согласовании с соседними странами.
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