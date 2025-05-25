https://ria.ru/20250525/germanija-2019012656.html

Германия хочет запретить въезд семьям беженцев

Германия хочет запретить въезд семьям беженцев - РИА Новости, 25.05.2025

Германия хочет запретить въезд семьям беженцев

В Германии рассматривается законопроект, согласно которому беженцам без определенного правового статуса будет воспрещено подавать запрос на воссоединение с... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T21:10:00+03:00

2025-05-25T21:10:00+03:00

2025-05-25T21:10:00+03:00

в мире

германия

сирия

афганистан

александр добриндт

фридрих мерц

bild

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg

БЕРЛИН, 25 мая - РИА Новости. В Германии рассматривается законопроект, согласно которому беженцам без определенного правового статуса будет воспрещено подавать запрос на воссоединение с семьёй, ранее такой возможностью пользовались до одной тысячи человек в месяц, сообщил газете Bild министр внутренних дел страны Александр Добриндт. "Воссоединение семей для лиц с субсидиарной (временной - ред.) защитой приостанавливается. До сих пор в Германию могли въезжать до 1 тысячи человек в месяц по этой программе. Теперь этому будет положен конец", - заявил Добриндт. По словам Добриндта, цель — уменьшить изначальные стимулы для беженцев. Соотвествующий законопроект будет согласован кабинетом министров в среду. Мера касается людей, которые не получили в Германии статус беженца, однако могут оставаться в стране, потому что на родине им грозят, к примеру, политические репрессии, пытки или смертная казнь. Согласно проекту, беженцы с субсидиарным статусом не смогут в течение двух лет запрашивать воссоединение с семьёй - супругами и несовершеннолетними детьми. Запрос может быть рассмотрен по истечении этого срока. По данным Bild, в 2023 году в Германии проживало около 326 тысяч человек с субсидиарной защитой. В 2024 году их число уже достигло 351 тысячи. Наиболее частые страны происхождения — Сирия и Афганистан. Ранее сообщалось, что полиция Германии в рамках реализации ужесточения миграционных порядков не пускает в страну беженцев, кроме тех из них, что подлежат защите в рамках особого статуса уязвимых - беременных, больных и несовершеннолетних без сопровождения. Для борьбы с нелегальной миграцией были привлечены беспилотники, вертолеты и тепловизионные камеры. Добриндт ранее заявил, что отменяет устное указание полиции не отказывать во въезде в страну просителям убежища в целях борьбы с нелегальной миграцией. По его словам, в 2015 году было издано устное указание главе федеральной полиции не осуществлять отказы во въезде искателям убежища, дабы тем самым выполнить общеевропейские нормы. По итогам коалиционных переговоров ныне канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что новое правительство Германии ужесточит борьбу с нелегальной миграцией: будут проводиться проверки на границах страны, а нелегалы будут высылаться при согласовании с соседними странами.

https://ria.ru/20241113/germanija-1983431557.html

https://ria.ru/20241224/germanija-1991022829.html

https://ria.ru/20250408/germanija-2010021904.html

германия

сирия

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, сирия, афганистан, александр добриндт, фридрих мерц, bild