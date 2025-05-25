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Человек исчезнет как вид: генетики предсказывают новый тип существ - РИА Новости, 25.05.2025
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https://ria.ru/20250525/geny-2018749512.html
Человек исчезнет как вид: генетики предсказывают новый тип существ
Человек исчезнет как вид: генетики предсказывают новый тип существ - РИА Новости, 25.05.2025
Человек исчезнет как вид: генетики предсказывают новый тип существ
Технологии редактирования генома, такие как CRISPR, и стремительное развитие нейроинтерфейсов ставят перед человечеством новые этические дилеммы. С одной... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T08:50:00+03:00
2025-05-25T08:50:00+03:00
технологии
китай
германия
ссср
дэвид пирс
оксфордский университет
илон маск
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Технологии редактирования генома, такие как CRISPR, и стремительное развитие нейроинтерфейсов ставят перед человечеством новые этические дилеммы. С одной стороны, они открывают путь к лечению многих болезней и расширению наших возможностей. С другой — несут риски непредсказуемых мутаций, усиления неравенства и даже появления новых видов, которые могут вытеснить homo sapiens. Насколько реальны эти угрозы и сможем ли мы сохранить контроль над эволюцией? Неужели человечество само роет себе могилу?CRISPR — генетическая революция на порогеВ основе грядущей революции лежит технология редактирования генома CRISPR-Cas9. Она позволяет исправлять "ошибки" в ДНК с точностью до одного гена. Потенциально это открывает путь к лечению сотен наследственных болезней — от серповидноклеточной анемии до муковисцидоза. В 2023 году FDA одобрило первую CRISPR-терапию, и десятки других уже на подходе.Но та же технология может использоваться для "улучшения" человека — повышения силы, интеллекта, долголетия. По некоторым данным, подобные эксперименты уже ведутся в Китае, где в 2018 году родились первые генно-модифицированные дети. "CRISPR открывает ящик Пандоры, — предупреждает Дженнифер Дудна, одна из создательниц метода. — Как только мы начнем менять геном будущих поколений, пути назад не будет".Исторический контекстВпрочем, идея "улучшить" человека не нова. Еще в начале XX века евгеника — теория о селекции людей — была популярна среди ученых и политиков. В нацистской Германии она привела к чудовищным экспериментам над людьми.В СССР в 1920-х годах всерьез обсуждали скрещивание человека с обезьяной для создания "суперрабочих". К счастью, эти безумные планы остались на бумаге. Но с появлением CRISPR подобные фантазии обретают новую жизнь.Генные модификации — билет в один конец?Многие генетики считают, что CRISPR лишь ускорит естественный процесс мутаций, который и так идет постоянно. Каждый из нас несет около 60 новых мутаций, отличающих нас от родителей. Обычно они безвредны, но иногда дают преимущества — как у людей с геном устойчивости к ВИЧ."Эволюция всегда экспериментирует, — говорит Ричард Докинз, автор теории "эгоистичного гена". — Рано или поздно возникнет мутация, которая выведет какую-то группу людей на новый уровень".Но критики предупреждают: искусственное ускорение мутаций грозит катастрофой. "Мы рискуем создать новые болезни, о которых пока даже не подозреваем", — предостерегает Фрэнсис Коллинз, глава проекта "Геном человека". Недавние исследования показали, что CRISPR может случайно удалять целые хромосомы или активировать гены рака. Не говоря уже о риске появления "генетической аристократии", оставляющей обычных людей далеко позади.Импланты и экзоскелеты как новая гонка вооруженийПока генетики спорят, на горизонте маячит еще одна революция — слияние человека с технологиями. Уже сейчас инвалиды получают бионические протезы, управляемые силой мысли, а интерфейсы "мозг-компьютер" позволяют печатать текст одним взглядом."В будущем люди будут оснащены имплантами, дающими сверхспособности, — считает Илон Маск, глава нейротехнологической компании Neuralink. — Тот, у кого их не будет, окажется в положении шимпанзе по сравнению с человеком".Некоторые страны уже вовсю экспериментируют с кибернетикой. В военных лабораториях Китая и США разрабатываются технологии усиления солдат — от экзоскелетов до импланта, стирающего страх. Появляются и коммерческие проекты — например, стартап Synchron недавно успешно испытал на людях мозговой чип, позволяющий силой мысли управлять компьютером. Все это рождает опасения, что мы движемся к новой гонке вооружений, но уже на уровне "апгрейда" самого человека.Трансгуманизм — философия будущего или безумие?На фоне всех этих тенденций набирает популярность философия "трансгуманизма". Ее сторонники считают, что с помощью технологий мы можем и должны превзойти нынешние границы человеческих возможностей."В будущем мы сможем радикально улучшить свой интеллект, тело и психику, — утверждает британский философ Дэвид Пирс. — Смерть и страдания уйдут в прошлое, а на смену homo sapiens придет новый вид — постчеловек".Одним из апологетов трансгуманизма является изобретатель и футуролог Рэй Курцвейл. Он считает, что благодаря экспоненциальному росту технологий мы уже к 2045 году достигнем так называемой "сингулярности" — момента, когда искусственный интеллект превзойдет человеческий. "Нанороботы в наших телах и мозгах сделают нас умнее, сильнее и практически бессмертными, — пишет Курцвейл в своей книге "Сингулярность близко". — Люди и машины сольются воедино, и это будет величайший скачок в истории разума".Богохульство VS реализация потенциалаЕстественно, не все готовы принять такое будущее. Особенно настороженно к этим тенденциям относятся религиозные круги. Многие богословы и священнослужители считают, что человек, созданный по образу и подобию Божьему, не должен превращать себя в машину или стремиться к бессмертию и всемогуществу. С их точки зрения, это проявление гордыни, которая ведет не к прогрессу, а к разрушению божественного замысла.Но и среди верующих нет единства по этому вопросу. Некоторые религиозные мыслители, напротив, видят в новых технологиях инструмент реализации человеком его творческого потенциала, дарованного Богом. Они считают, что разум дан нам свыше, чтобы улучшать себя и мир вокруг. Главное — использовать эти возможности во благо, не преступая нравственных заповедей и не теряя человечности.Переломный момент эволюцииИтак, генная инженерия и киборгизация уже стучатся в наши двери. Это реальность, а не фантазия: по прогнозу ВЭФ, к 2030 году мировой рынок генной терапии превысит $37 млрд, а рынок нейроинтерфейсов — $27 млрд. В погоне за сверхприбылями гиганты фарминдустрии и техногиганты будут соблазнять нас все новыми "апгрейдами". Но ученые предупреждают: чем дальше мы зайдем по этому пути, тем выше риск создать новый вид, который вытеснит нас с арены эволюции."Нельзя выпускать джинна из бутылки, не подумав о последствиях, — говорит Джулиан Савулеску, директор Института этики будущего Оксфордского университета. — Если мы хотим сохранить человечество, нам нужен глобальный мораторий на генную инженерию и нейротехнологии, пока не будут установлены строгие правила безопасности". Но хватит ли у нас политической воли и единства, чтобы встать на пути прогресса? Или мы уже прошли точку невозврата?Пока этот вопрос остается открытым, нам стоит приглядываться к своим "улучшенным" коллегам и соседям. Не исключено, что именно они станут прародителями нового вида, который лишь пожмет плечами при слове "человек".
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технологии, китай, германия, ссср, дэвид пирс, оксфордский университет, илон маск
Технологии, Китай, Германия, СССР, Дэвид Пирс, Оксфордский университет, Илон Маск

Человек исчезнет как вид: генетики предсказывают новый тип существ

© flickr.com/ Zabara AlexanderМонстр на фасаде Национального дворца Пена, Португалия
Монстр на фасаде Национального дворца Пена, Португалия - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© flickr.com/ Zabara Alexander
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Технологии редактирования генома, такие как CRISPR, и стремительное развитие нейроинтерфейсов ставят перед человечеством новые этические дилеммы. С одной стороны, они открывают путь к лечению многих болезней и расширению наших возможностей. С другой — несут риски непредсказуемых мутаций, усиления неравенства и даже появления новых видов, которые могут вытеснить homo sapiens. Насколько реальны эти угрозы и сможем ли мы сохранить контроль над эволюцией? Неужели человечество само роет себе могилу?

CRISPR — генетическая революция на пороге

В основе грядущей революции лежит технология редактирования генома CRISPR-Cas9. Она позволяет исправлять "ошибки" в ДНК с точностью до одного гена. Потенциально это открывает путь к лечению сотен наследственных болезней — от серповидноклеточной анемии до муковисцидоза. В 2023 году FDA одобрило первую CRISPR-терапию, и десятки других уже на подходе.
© ФГБНУ "Медико-генетический научный центр"Классический и модифицированный варианты геномного редактора CRISPR/Cas9
Классический и модифицированный варианты геномного редактора CRISPR/Cas9 - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© ФГБНУ "Медико-генетический научный центр"
Классический и модифицированный варианты геномного редактора CRISPR/Cas9
Но та же технология может использоваться для "улучшения" человека — повышения силы, интеллекта, долголетия. По некоторым данным, подобные эксперименты уже ведутся в Китае, где в 2018 году родились первые генно-модифицированные дети. "CRISPR открывает ящик Пандоры, — предупреждает Дженнифер Дудна, одна из создательниц метода. — Как только мы начнем менять геном будущих поколений, пути назад не будет".

Исторический контекст

Впрочем, идея "улучшить" человека не нова. Еще в начале XX века евгеника — теория о селекции людей — была популярна среди ученых и политиков. В нацистской Германии она привела к чудовищным экспериментам над людьми.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВавилов Николай Иванович
Вавилов Николай Иванович - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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Вавилов Николай Иванович
В СССР в 1920-х годах всерьез обсуждали скрещивание человека с обезьяной для создания "суперрабочих". К счастью, эти безумные планы остались на бумаге. Но с появлением CRISPR подобные фантазии обретают новую жизнь.

Генные модификации — билет в один конец?

Многие генетики считают, что CRISPR лишь ускорит естественный процесс мутаций, который и так идет постоянно. Каждый из нас несет около 60 новых мутаций, отличающих нас от родителей. Обычно они безвредны, но иногда дают преимущества — как у людей с геном устойчивости к ВИЧ.
"Эволюция всегда экспериментирует, — говорит Ричард Докинз, автор теории "эгоистичного гена". — Рано или поздно возникнет мутация, которая выведет какую-то группу людей на новый уровень".
© Yanan Yue et al. Extensive Mammalian Germline Genome Engineering. Biorxiv/Dong Niu et al. Inactivation of porcine endogenous retrovirus in pigs using CRISPR-Cas9. Science 22 Sep 2017: Vol. 357, Issue 6357, pp. 1303-1307Свиньи, генетически совместимые с человеком
Свиньи, генетически совместимые с человеком - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Yanan Yue et al. Extensive Mammalian Germline Genome Engineering. Biorxiv/Dong Niu et al. Inactivation of porcine endogenous retrovirus in pigs using CRISPR-Cas9. Science 22 Sep 2017: Vol. 357, Issue 6357, pp. 1303-1307
Свиньи, генетически совместимые с человеком
Но критики предупреждают: искусственное ускорение мутаций грозит катастрофой. "Мы рискуем создать новые болезни, о которых пока даже не подозреваем", — предостерегает Фрэнсис Коллинз, глава проекта "Геном человека". Недавние исследования показали, что CRISPR может случайно удалять целые хромосомы или активировать гены рака. Не говоря уже о риске появления "генетической аристократии", оставляющей обычных людей далеко позади.

Импланты и экзоскелеты как новая гонка вооружений

Пока генетики спорят, на горизонте маячит еще одна революция — слияние человека с технологиями. Уже сейчас инвалиды получают бионические протезы, управляемые силой мысли, а интерфейсы "мозг-компьютер" позволяют печатать текст одним взглядом.
"В будущем люди будут оснащены имплантами, дающими сверхспособности, — считает Илон Маск, глава нейротехнологической компании Neuralink. — Тот, у кого их не будет, окажется в положении шимпанзе по сравнению с человеком".
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЭкзоскелет для социальной адаптации и медицинской реабилитации Exoatlet на выставке в рамках Московского международного форума "Открытые инновации"
Экзоскелет для социальной адаптации и медицинской реабилитации Exoatlet на выставке в рамках Московского международного форума Открытые инновации - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Экзоскелет для социальной адаптации и медицинской реабилитации Exoatlet на выставке в рамках Московского международного форума "Открытые инновации"
Некоторые страны уже вовсю экспериментируют с кибернетикой. В военных лабораториях Китая и США разрабатываются технологии усиления солдат — от экзоскелетов до импланта, стирающего страх. Появляются и коммерческие проекты — например, стартап Synchron недавно успешно испытал на людях мозговой чип, позволяющий силой мысли управлять компьютером. Все это рождает опасения, что мы движемся к новой гонке вооружений, но уже на уровне "апгрейда" самого человека.

Трансгуманизм — философия будущего или безумие?

На фоне всех этих тенденций набирает популярность философия "трансгуманизма". Ее сторонники считают, что с помощью технологий мы можем и должны превзойти нынешние границы человеческих возможностей.
"В будущем мы сможем радикально улучшить свой интеллект, тело и психику, — утверждает британский философ Дэвид Пирс. — Смерть и страдания уйдут в прошлое, а на смену homo sapiens придет новый вид — постчеловек".
© РИА Новости . Альфия ЕникееваСотрудница лаборатории редактирования генома анализирует результаты редактирования методом CRISPR-Cas9
Сотрудница лаборатории редактирования генома анализирует результаты редактирования методом CRISPR-Cas9 - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Альфия Еникеева
Сотрудница лаборатории редактирования генома анализирует результаты редактирования методом CRISPR-Cas9
Одним из апологетов трансгуманизма является изобретатель и футуролог Рэй Курцвейл. Он считает, что благодаря экспоненциальному росту технологий мы уже к 2045 году достигнем так называемой "сингулярности" — момента, когда искусственный интеллект превзойдет человеческий. "Нанороботы в наших телах и мозгах сделают нас умнее, сильнее и практически бессмертными, — пишет Курцвейл в своей книге "Сингулярность близко". — Люди и машины сольются воедино, и это будет величайший скачок в истории разума".

Богохульство VS реализация потенциала

Естественно, не все готовы принять такое будущее. Особенно настороженно к этим тенденциям относятся религиозные круги. Многие богословы и священнослужители считают, что человек, созданный по образу и подобию Божьему, не должен превращать себя в машину или стремиться к бессмертию и всемогуществу. С их точки зрения, это проявление гордыни, которая ведет не к прогрессу, а к разрушению божественного замысла.
© Public domainФреска Микеланджело Буонарроти "Сотворение Адама"
Фреска Микеланджело Буонарроти Сотворение Адама - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Public domain
Фреска Микеланджело Буонарроти "Сотворение Адама"
Но и среди верующих нет единства по этому вопросу. Некоторые религиозные мыслители, напротив, видят в новых технологиях инструмент реализации человеком его творческого потенциала, дарованного Богом. Они считают, что разум дан нам свыше, чтобы улучшать себя и мир вокруг. Главное — использовать эти возможности во благо, не преступая нравственных заповедей и не теряя человечности.

Переломный момент эволюции

Итак, генная инженерия и киборгизация уже стучатся в наши двери. Это реальность, а не фантазия: по прогнозу ВЭФ, к 2030 году мировой рынок генной терапии превысит $37 млрд, а рынок нейроинтерфейсов — $27 млрд. В погоне за сверхприбылями гиганты фарминдустрии и техногиганты будут соблазнять нас все новыми "апгрейдами". Но ученые предупреждают: чем дальше мы зайдем по этому пути, тем выше риск создать новый вид, который вытеснит нас с арены эволюции.
© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером
"Нельзя выпускать джинна из бутылки, не подумав о последствиях, — говорит Джулиан Савулеску, директор Института этики будущего Оксфордского университета. — Если мы хотим сохранить человечество, нам нужен глобальный мораторий на генную инженерию и нейротехнологии, пока не будут установлены строгие правила безопасности". Но хватит ли у нас политической воли и единства, чтобы встать на пути прогресса? Или мы уже прошли точку невозврата?
Пока этот вопрос остается открытым, нам стоит приглядываться к своим "улучшенным" коллегам и соседям. Не исключено, что именно они станут прародителями нового вида, который лишь пожмет плечами при слове "человек".
 
ТехнологииКитайГерманияСССРДэвид ПирсОксфордский университетИлон Маск
 
 
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