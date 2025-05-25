Рейтинг@Mail.ru
Анархисты взяли ответственность за повреждение электросети на юге Франции - РИА Новости, 25.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:48 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/frantsiya-2019010260.html
Анархисты взяли ответственность за повреждение электросети на юге Франции
Анархисты взяли ответственность за повреждение электросети на юге Франции - РИА Новости, 25.05.2025
Анархисты взяли ответственность за повреждение электросети на юге Франции
Две анонимные группировки анархистов взяли на себя ответственность за субботнее повреждение электросети на юге Франции, которое привело к временному... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T20:48:00+03:00
2025-05-25T20:48:00+03:00
в мире
франция
приморские альпы
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/05/1731223324_0:243:3131:2004_1920x0_80_0_0_f717f4305e7cf685bdc107506e3726c4.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Две анонимные группировки анархистов взяли на себя ответственность за субботнее повреждение электросети на юге Франции, которое привело к временному обесточиванию около 160 тысяч домохозяйств. В субботу префектура Приморских Альп, где проходит Каннский кинофестиваль, заявила, что значительное отключение электроэнергии затронуло запад департамента. Оператор RTE рассказал, что без света остались 160 тысяч домохозяйств. Позже в тот же день снабжение было восстановлено. "Мы - две ячейки анархистов. Мы берем на себя ответственность за нападение на электроэнергетическую инфраструктуру на Лазурном берегу (Франции - ред.)", - говорится в обращении анархистов, опубликованном на леворадикальной интернет-платформе Indymedia. В своем заявлении анархисты указали целью диверсии стремление обесточить как кинофестиваль, так и промышленные предприятия, а причиной - индустриальное загрязнение окружающей среды и поставку Францией вооружений на Украину и Ближний Восток. Ранее префектура Приморских Альп уточняла, что примерно в 05.30 мск субботы произошел пожар в коммуне Таннерон на электроподстанции RTE, работающей с напряжением в 400 киловольт. Кроме того, была повреждена опора линии электропередачи в коммуне Вильнев-Лубе. Телеканал BFMTV указывал, что в связи с возгоранием прокуратура запустила расследование. В жандармерии считают, что это был умышленный поджог. По данным телеканала France 3, на месте были обнаружены следы легковоспламеняющихся веществ. Кроме того, основание опоры линии электропередачи в коммуне Вильнев-Лубе было подпилено, в результате чего опора накренилась. Власти полагают, что здесь также действовали злоумышленники. France 3 подчеркивал, что из-за аварии была временно нарушена работа Каннского кинофестиваля. В частности, был прерван показ фильма франко-испанского режиссера Оливера Лаше "Сират" (Sirat, 2025), который проходил во Дворце фестивалей и конгрессов. Подача энергии была восстановлена независимо благодаря электрогенераторам, подметил канал. Ежегодный Каннский фестиваль открылся во вторник на Лазурном берегу во Франции в 78-й раз. Он завершится в субботу.
https://ria.ru/20250505/aes-2015168303.html
франция
приморские альпы
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/05/1731223324_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_e345d13c50c1f4dbb628dd40ea54ac3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, приморские альпы, украина
В мире, Франция, Приморские Альпы, Украина
Анархисты взяли ответственность за повреждение электросети на юге Франции

Две группы анархисты взяли ответственность за обесточивание домов во Франции

© AP Photo / Daniel ColeПолиция во Франции
Полиция во Франции - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© AP Photo / Daniel Cole
Полиция во Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Две анонимные группировки анархистов взяли на себя ответственность за субботнее повреждение электросети на юге Франции, которое привело к временному обесточиванию около 160 тысяч домохозяйств.
В субботу префектура Приморских Альп, где проходит Каннский кинофестиваль, заявила, что значительное отключение электроэнергии затронуло запад департамента. Оператор RTE рассказал, что без света остались 160 тысяч домохозяйств. Позже в тот же день снабжение было восстановлено.
"Мы - две ячейки анархистов. Мы берем на себя ответственность за нападение на электроэнергетическую инфраструктуру на Лазурном берегу (Франции - ред.)", - говорится в обращении анархистов, опубликованном на леворадикальной интернет-платформе Indymedia.
В своем заявлении анархисты указали целью диверсии стремление обесточить как кинофестиваль, так и промышленные предприятия, а причиной - индустриальное загрязнение окружающей среды и поставку Францией вооружений на Украину и Ближний Восток.
Ранее префектура Приморских Альп уточняла, что примерно в 05.30 мск субботы произошел пожар в коммуне Таннерон на электроподстанции RTE, работающей с напряжением в 400 киловольт. Кроме того, была повреждена опора линии электропередачи в коммуне Вильнев-Лубе.
Телеканал BFMTV указывал, что в связи с возгоранием прокуратура запустила расследование. В жандармерии считают, что это был умышленный поджог. По данным телеканала France 3, на месте были обнаружены следы легковоспламеняющихся веществ. Кроме того, основание опоры линии электропередачи в коммуне Вильнев-Лубе было подпилено, в результате чего опора накренилась. Власти полагают, что здесь также действовали злоумышленники.
France 3 подчеркивал, что из-за аварии была временно нарушена работа Каннского кинофестиваля. В частности, был прерван показ фильма франко-испанского режиссера Оливера Лаше "Сират" (Sirat, 2025), который проходил во Дворце фестивалей и конгрессов. Подача энергии была восстановлена независимо благодаря электрогенераторам, подметил канал.
Ежегодный Каннский фестиваль открылся во вторник на Лазурном берегу во Франции в 78-й раз. Он завершится в субботу.
Атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Блэкаут привел к остановке реактора АЭС во Франции
5 мая, 23:38
 
В миреФранцияПриморские АльпыУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала