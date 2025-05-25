https://ria.ru/20250525/frantsiya-2019010260.html

Анархисты взяли ответственность за повреждение электросети на юге Франции

Анархисты взяли ответственность за повреждение электросети на юге Франции - РИА Новости, 25.05.2025

Анархисты взяли ответственность за повреждение электросети на юге Франции

Две анонимные группировки анархистов взяли на себя ответственность за субботнее повреждение электросети на юге Франции, которое привело к временному... РИА Новости, 25.05.2025

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Две анонимные группировки анархистов взяли на себя ответственность за субботнее повреждение электросети на юге Франции, которое привело к временному обесточиванию около 160 тысяч домохозяйств. В субботу префектура Приморских Альп, где проходит Каннский кинофестиваль, заявила, что значительное отключение электроэнергии затронуло запад департамента. Оператор RTE рассказал, что без света остались 160 тысяч домохозяйств. Позже в тот же день снабжение было восстановлено. "Мы - две ячейки анархистов. Мы берем на себя ответственность за нападение на электроэнергетическую инфраструктуру на Лазурном берегу (Франции - ред.)", - говорится в обращении анархистов, опубликованном на леворадикальной интернет-платформе Indymedia. В своем заявлении анархисты указали целью диверсии стремление обесточить как кинофестиваль, так и промышленные предприятия, а причиной - индустриальное загрязнение окружающей среды и поставку Францией вооружений на Украину и Ближний Восток. Ранее префектура Приморских Альп уточняла, что примерно в 05.30 мск субботы произошел пожар в коммуне Таннерон на электроподстанции RTE, работающей с напряжением в 400 киловольт. Кроме того, была повреждена опора линии электропередачи в коммуне Вильнев-Лубе. Телеканал BFMTV указывал, что в связи с возгоранием прокуратура запустила расследование. В жандармерии считают, что это был умышленный поджог. По данным телеканала France 3, на месте были обнаружены следы легковоспламеняющихся веществ. Кроме того, основание опоры линии электропередачи в коммуне Вильнев-Лубе было подпилено, в результате чего опора накренилась. Власти полагают, что здесь также действовали злоумышленники. France 3 подчеркивал, что из-за аварии была временно нарушена работа Каннского кинофестиваля. В частности, был прерван показ фильма франко-испанского режиссера Оливера Лаше "Сират" (Sirat, 2025), который проходил во Дворце фестивалей и конгрессов. Подача энергии была восстановлена независимо благодаря электрогенераторам, подметил канал. Ежегодный Каннский фестиваль открылся во вторник на Лазурном берегу во Франции в 78-й раз. Он завершится в субботу.

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