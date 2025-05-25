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Замминистра обороны рассказал подробности обмена пленными с Украиной - РИА Новости, 25.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:33 25.05.2025 (обновлено: 14:59 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/fomin-2018963489.html
Замминистра обороны рассказал подробности обмена пленными с Украиной
Замминистра обороны рассказал подробности обмена пленными с Украиной - РИА Новости, 25.05.2025
Замминистра обороны рассказал подробности обмена пленными с Украиной
Договоренности об обмене пленными с Украиной, достигнутые в Стамбуле, полностью выполнены, заявил замминистра обороны Александр Фомин. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T13:33:00+03:00
2025-05-25T14:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Договоренности об обмене пленными с Украиной, достигнутые в Стамбуле, полностью выполнены, заявил замминистра обороны Александр Фомин.&quot;Договоренности, достигнутые в Стамбуле 16 мая, в части обмена выполнены в полном объеме&quot;, — сказал он.Замминистра уточнил, что за три дня, 23, 24 и 25 мая, из плена возвратили 880 российских военнослужащих и 120 мирных граждан."Рассчитываем, что проведенный по инициативе России масштабный обмен пленными будет способствовать созданию благоприятной атмосферы для обсуждения условий мирного урегулирования украинского кризиса", — подчеркнул Фомин.Он отдельно поблагодарил власти Белоруссии за всестороннюю помощь и содействие.Сегодня прошел заключительный этап обмена пленными по формуле 1000 на 1000, в Россию вернули 303 бойца. Взамен Украине передали столько же пленных ВСУ.Первый этап обмена состоялся в пятницу. В Россию вернулись 270 военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Украинской стороне передали 270 боевиков ВСУ и 120 гражданских. В субботу прошел второй этап — в Россию вернулись 307 военнослужащих, Киеву передали столько же украинских пленных.Договоренность об обмене в формате 1000 на 1000 человек была достигнута на первых за три года переговорах России и Украины.Встреча состоялась на прошлой неделе в Стамбуле по предложению президента Владимира Путина. Выдвигая эту инициативу, он не исключил, что стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
https://ria.ru/20250525/plen-2018924847.html
https://ria.ru/20250524/voennosluzhaschie-2018880153.html
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Заявление замминистра обороны о выполнении договоренностей обмена
❗️В Россию возвращены 880 военных и 120 мирных граждан, договоренности с Украиной об обмене, достигнутые в Стамбуле, полностью выполнены, заявил замминистра обороны России Александр Фомин. Он также выразил надежду, что проведенный обмен будет способствовать благоприятной атмосфере для обсуждения условий мирного урегулирования.
2025-05-25T13:33
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PT1M21S
"Знали, что точно вернут". Возвращенные в ходе обмена российские военные выразили благодарность президенту
"Знали, что точно вернут". Возвращенные в ходе обмена российские военнослужащие выразили благодарность Родине и президенту, видео предоставлено Минобороны
2025-05-25T13:33
true
PT0M29S
Вернувшиеся военнослужащие с флагами России, СССР и Российской империи
На кадрах Минобороны видно, как вернувшиеся в ходе завершающего этапа обмена 1000 на 1000 человек российские военнослужащие развернули флаги России, СССР и Российской империи
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россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина
Замминистра обороны рассказал подробности обмена пленными с Украиной

Фомин: в Россию с Украины вернулись 880 военных и 120 мирных граждан

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Договоренности об обмене пленными с Украиной, достигнутые в Стамбуле, полностью выполнены, заявил замминистра обороны Александр Фомин.
«

"Договоренности, достигнутые в Стамбуле 16 мая, в части обмена выполнены в полном объеме", — сказал он.

Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
"Известия": освобожденные бойцы рассказали о пытках в плену
Вчера, 00:52
Замминистра уточнил, что за три дня, 23, 24 и 25 мая, из плена возвратили 880 российских военнослужащих и 120 мирных граждан.
«
"Рассчитываем, что проведенный по инициативе России масштабный обмен пленными будет способствовать созданию благоприятной атмосферы для обсуждения условий мирного урегулирования украинского кризиса", — подчеркнул Фомин.
Он отдельно поблагодарил власти Белоруссии за всестороннюю помощь и содействие.
Сегодня прошел заключительный этап обмена пленными по формуле 1000 на 1000, в Россию вернули 303 бойца. Взамен Украине передали столько же пленных ВСУ.
Первый этап обмена состоялся в пятницу. В Россию вернулись 270 военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Украинской стороне передали 270 боевиков ВСУ и 120 гражданских. В субботу прошел второй этап — в Россию вернулись 307 военнослужащих, Киеву передали столько же украинских пленных.
Договоренность об обмене в формате 1000 на 1000 человек была достигнута на первых за три года переговорах России и Украины.
Встреча состоялась на прошлой неделе в Стамбуле по предложению президента Владимира Путина. Выдвигая эту инициативу, он не исключил, что стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
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