https://ria.ru/20250525/fomin-2018963489.html

Замминистра обороны рассказал подробности обмена пленными с Украиной

Замминистра обороны рассказал подробности обмена пленными с Украиной - РИА Новости, 25.05.2025

Замминистра обороны рассказал подробности обмена пленными с Украиной

Договоренности об обмене пленными с Украиной, достигнутые в Стамбуле, полностью выполнены, заявил замминистра обороны Александр Фомин. РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T13:33:00+03:00

2025-05-25T13:33:00+03:00

2025-05-25T14:59:00+03:00

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Договоренности об обмене пленными с Украиной, достигнутые в Стамбуле, полностью выполнены, заявил замминистра обороны Александр Фомин."Договоренности, достигнутые в Стамбуле 16 мая, в части обмена выполнены в полном объеме", — сказал он.Замминистра уточнил, что за три дня, 23, 24 и 25 мая, из плена возвратили 880 российских военнослужащих и 120 мирных граждан."Рассчитываем, что проведенный по инициативе России масштабный обмен пленными будет способствовать созданию благоприятной атмосферы для обсуждения условий мирного урегулирования украинского кризиса", — подчеркнул Фомин.Он отдельно поблагодарил власти Белоруссии за всестороннюю помощь и содействие.Сегодня прошел заключительный этап обмена пленными по формуле 1000 на 1000, в Россию вернули 303 бойца. Взамен Украине передали столько же пленных ВСУ.Первый этап обмена состоялся в пятницу. В Россию вернулись 270 военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Украинской стороне передали 270 боевиков ВСУ и 120 гражданских. В субботу прошел второй этап — в Россию вернулись 307 военнослужащих, Киеву передали столько же украинских пленных.Договоренность об обмене в формате 1000 на 1000 человек была достигнута на первых за три года переговорах России и Украины.Встреча состоялась на прошлой неделе в Стамбуле по предложению президента Владимира Путина. Выдвигая эту инициативу, он не исключил, что стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.

https://ria.ru/20250525/plen-2018924847.html

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Варвара Скокшина

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Заявление замминистра обороны о выполнении договоренностей обмена ❗️В Россию возвращены 880 военных и 120 мирных граждан, договоренности с Украиной об обмене, достигнутые в Стамбуле, полностью выполнены, заявил замминистра обороны России Александр Фомин. Он также выразил надежду, что проведенный обмен будет способствовать благоприятной атмосфере для обсуждения условий мирного урегулирования. 2025-05-25T13:33 true PT1M21S

"Знали, что точно вернут". Возвращенные в ходе обмена российские военные выразили благодарность президенту "Знали, что точно вернут". Возвращенные в ходе обмена российские военнослужащие выразили благодарность Родине и президенту, видео предоставлено Минобороны 2025-05-25T13:33 true PT0M29S

Вернувшиеся военнослужащие с флагами России, СССР и Российской империи На кадрах Минобороны видно, как вернувшиеся в ходе завершающего этапа обмена 1000 на 1000 человек российские военнослужащие развернули флаги России, СССР и Российской империи 2025-05-25T13:33 true PT0M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина