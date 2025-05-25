https://ria.ru/20250525/filin-2019012868.html

Филин Букля стал талисманом для ростовских школьников и студентов

Филин Букля стал талисманом для ростовских школьников и студентов - РИА Новости, 25.05.2025

Филин Букля стал талисманом для ростовских школьников и студентов

Филин Букля из зоопарка "Малинки", что недалеко от города Шахты в Ростовской области, стал талисманом для ростовских школьников и студентов, которые едут к нему РИА Новости, 25.05.2025

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шахты

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мая - РИА Новости. Филин Букля из зоопарка "Малинки", что недалеко от города Шахты в Ростовской области, стал талисманом для ростовских школьников и студентов, которые едут к нему чтобы загадать сдать успешно ОГЭ, ЕГЭ и другие экзамены, сообщила РИА Новости представитель парка, директор по развитию Элеонора Моргунова. "Букля – это легенда "Малинок" и верный друг для всех, кто учится и сдает экзамены. Школьники и студенты регулярно приезжают в парк, чтобы поговорить, посоветоваться и загадать сдать ОГЭ, ЕГЭ и другие экзамены успешно", - рассказала Моргунова. Филин живет в зоопарке уже 8 лет, это осторожная и спокойная птица, больше всего любит есть мышей. Пернатый талисман ростовских школьников получил свое имя в честь почтовой совы Букли, преданного слуги и помощника Гарри Поттера, не раз приходившего ему на помощь. Но в отличие от книжного персонажа (полярной совы) ростовская Букля – филин обыкновенный с рыжеватым окрасом и черно-бурым продольным и поперечным рисунком. По словам директора зоопарка, в этом году в парке особенно большой наплыв учащихся, которые верят, что Букля – действительно волшебная птица, способная совершить маленькое чудо. Как правило, мудрый филин исполняет желания ребят, но только те, что связаны с учебой. "Букля в "Малинках" уже помогла сотням ребят успешно сдать экзамены, и с каждым годом гостей у нее все больше и больше. Только сегодня на "аудиенции" было несколько десятков учащихся", - рассказала Моргунова. После общения со своим талисманом ребята получают заряд уверенности и спокойствия, который и помогает при сдаче тестов, полагает собеседница агентства.

https://ria.ru/20250506/panda-2015204541.html

шахты

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общество, шахты, ростовская область, гарри поттер