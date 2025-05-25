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Лавров и Фидан обсудят нормализацию обстановки в Закавказье - РИА Новости, 25.05.2025
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13:07 25.05.2025
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Лавров и Фидан обсудят нормализацию обстановки в Закавказье
Лавров и Фидан обсудят нормализацию обстановки в Закавказье - РИА Новости, 25.05.2025
Лавров и Фидан обсудят нормализацию обстановки в Закавказье
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в ходе его визита 25-27 мая в Москву затронет вопросы... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T13:07:00+03:00
2025-05-25T13:07:00+03:00
в мире
россия
закавказье
москва
сергей лавров
хакан фидан
аэс "аккую"
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в ходе его визита 25-27 мая в Москву затронет вопросы разблокирования транспортного сообщения и коммуникаций, постконфликтного восстановления ситуации в Закавказье, сообщили в российском дипломатическом ведомстве. "Планируется детально рассмотреть вопросы углубления сотрудничества в Закавказье, включая разблокирование транспортного сообщения и коммуникаций, постконфликтное восстановление региона. Россия и Турция заинтересованы в мирном и предсказуемом Южном Кавказе. Добиться этого можно за счет совместных усилий в рамках Платформы регионального сотрудничества "3+3". Москва приветствует процесс армяно-турецкой нормализации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. Министерство добавило, что отдельной темой встречи станет двустороннее торгово-экономическое сотрудничество. "Министры сконцентрируются на вопросах формирования благоприятной среды для улучшения банковского обслуживания и диверсификации товарообмена между странами. Обсудят содержательное наполнение 19-го заседания Смешанной межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", - сообщило ведомство. В МИД РФ заявили, что "на переговорах имеется в виду затронуть тематику строительства АЭС "Аккую" и эксплуатации газопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток". "Турция остается одним из наиболее привлекательных туристических направлений для наших граждан. По итогам 2024 года россияне вновь заняли первое место по численности среди иностранных туристов. Страну посетили 6,7 миллиона российских граждан, что составило около 12,7% от общего турпотока. В связи с этим пристальное внимание будет уделено обеспечению безопасности россиян на курортах страны", - говорится в сообщении дипведомства. "Российская сторона рассчитывает, что предстоящая встреча министров в Москве станет важным вкладом в углубление связей между двумя государствами, формирование более предсказуемой архитектуры региональной безопасности", - заключили в МИД РФ.
https://ria.ru/20250524/zelenskiy-2018867801.html
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в мире, россия, закавказье, москва, сергей лавров, хакан фидан, аэс "аккую", голубой поток, турецкий поток
В мире, Россия, Закавказье, Москва, Сергей Лавров, Хакан Фидан, АЭС "Аккую", Голубой поток, Турецкий поток
Лавров и Фидан обсудят нормализацию обстановки в Закавказье

Лавров и Фидан в Москве обсудят нормализацию обстановки в Закавказье

© Фото предоставлено Министерством иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© Фото предоставлено Министерством иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в ходе его визита 25-27 мая в Москву затронет вопросы разблокирования транспортного сообщения и коммуникаций, постконфликтного восстановления ситуации в Закавказье, сообщили в российском дипломатическом ведомстве.
"Планируется детально рассмотреть вопросы углубления сотрудничества в Закавказье, включая разблокирование транспортного сообщения и коммуникаций, постконфликтное восстановление региона. Россия и Турция заинтересованы в мирном и предсказуемом Южном Кавказе. Добиться этого можно за счет совместных усилий в рамках Платформы регионального сотрудничества "3+3". Москва приветствует процесс армяно-турецкой нормализации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
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Министерство добавило, что отдельной темой встречи станет двустороннее торгово-экономическое сотрудничество.
"Министры сконцентрируются на вопросах формирования благоприятной среды для улучшения банковского обслуживания и диверсификации товарообмена между странами. Обсудят содержательное наполнение 19-го заседания Смешанной межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", - сообщило ведомство.
В МИД РФ заявили, что "на переговорах имеется в виду затронуть тематику строительства АЭС "Аккую" и эксплуатации газопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток".
"Турция остается одним из наиболее привлекательных туристических направлений для наших граждан. По итогам 2024 года россияне вновь заняли первое место по численности среди иностранных туристов. Страну посетили 6,7 миллиона российских граждан, что составило около 12,7% от общего турпотока. В связи с этим пристальное внимание будет уделено обеспечению безопасности россиян на курортах страны", - говорится в сообщении дипведомства.
"Российская сторона рассчитывает, что предстоящая встреча министров в Москве станет важным вкладом в углубление связей между двумя государствами, формирование более предсказуемой архитектуры региональной безопасности", - заключили в МИД РФ.
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В миреРоссияЗакавказьеМоскваСергей ЛавровХакан ФиданАЭС "Аккую"Голубой потокТурецкий поток
 
 
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