https://ria.ru/20250525/fidan-2018956696.html

МИД России рассказал о предстоящем визите Фидана в Москву

МИД России рассказал о предстоящем визите Фидана в Москву - РИА Новости, 25.05.2025

МИД России рассказал о предстоящем визите Фидана в Москву

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в ходе его визита 25-27 мая в Москву, ситуацию вокруг переговоров... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T12:22:00+03:00

2025-05-25T12:22:00+03:00

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в ходе его визита 25-27 мая в Москву, ситуацию вокруг переговоров Москвы и Киева, а также вопросы безопасности судоходства в Черном море, сообщили в российском дипломатическом ведомстве."Двадцать пятого - двадцать седьмого мая министр иностранных дел Турецкой Республики Хакан Фидан посетит с рабочим визитом Москву по приглашению министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова для участия в переговорах по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки дня… В ходе предстоящей встречи министры обсудят текущее положение дел в Закавказье, Ливии, Сирии и Черноморском регионе. Проведут обстоятельный обмен мнениями о развитии ситуации после российско-украинских переговоров в Стамбуле. Будет затронута тема безопасного судоходства в Черном море", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.Там отметили, что Москва и Анкара вносят весомый вклад в процесс нормализации ситуации в Сирии."Сергей Лавров и Хакан Фидан сосредоточатся на проблематике оказания содействия новым сирийским властям для дальнейшего налаживания в стране инклюзивного политического диалога и возвращения социально-экономической жизни в мирное русло. Накоплен хороший опыт сотрудничества на ливийском направлении. Настроены продолжать межведомственные контакты с турецкими коллегами по Ливии", - подчеркнули в министерстве.

https://ria.ru/20250516/fidan-2017358859.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, украина, турция, в мире