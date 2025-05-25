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МИД России рассказал о предстоящем визите Фидана в Москву - РИА Новости, 25.05.2025
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12:22 25.05.2025 (обновлено: 13:07 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/fidan-2018956696.html
МИД России рассказал о предстоящем визите Фидана в Москву
МИД России рассказал о предстоящем визите Фидана в Москву - РИА Новости, 25.05.2025
МИД России рассказал о предстоящем визите Фидана в Москву
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в ходе его визита 25-27 мая в Москву, ситуацию вокруг переговоров... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T12:22:00+03:00
2025-05-25T13:07:00+03:00
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в ходе его визита 25-27 мая в Москву, ситуацию вокруг переговоров Москвы и Киева, а также вопросы безопасности судоходства в Черном море, сообщили в российском дипломатическом ведомстве."Двадцать пятого - двадцать седьмого мая министр иностранных дел Турецкой Республики Хакан Фидан посетит с рабочим визитом Москву по приглашению министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова для участия в переговорах по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки дня… В ходе предстоящей встречи министры обсудят текущее положение дел в Закавказье, Ливии, Сирии и Черноморском регионе. Проведут обстоятельный обмен мнениями о развитии ситуации после российско-украинских переговоров в Стамбуле. Будет затронута тема безопасного судоходства в Черном море", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.Там отметили, что Москва и Анкара вносят весомый вклад в процесс нормализации ситуации в Сирии."Сергей Лавров и Хакан Фидан сосредоточатся на проблематике оказания содействия новым сирийским властям для дальнейшего налаживания в стране инклюзивного политического диалога и возвращения социально-экономической жизни в мирное русло. Накоплен хороший опыт сотрудничества на ливийском направлении. Настроены продолжать межведомственные контакты с турецкими коллегами по Ливии", - подчеркнули в министерстве.
https://ria.ru/20250516/fidan-2017358859.html
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Россия, Москва, Украина, Турция, В мире
МИД России рассказал о предстоящем визите Фидана в Москву

МИД: Фидан во время визита в Москву обсудит с Лавровым переговоры по Украине

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГлава МИД Турции Хакан Фидан
Глава МИД Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Глава МИД Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в ходе его визита 25-27 мая в Москву, ситуацию вокруг переговоров Москвы и Киева, а также вопросы безопасности судоходства в Черном море, сообщили в российском дипломатическом ведомстве.
"Двадцать пятого - двадцать седьмого мая министр иностранных дел Турецкой Республики Хакан Фидан посетит с рабочим визитом Москву по приглашению министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова для участия в переговорах по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки дня… В ходе предстоящей встречи министры обсудят текущее положение дел в Закавказье, Ливии, Сирии и Черноморском регионе. Проведут обстоятельный обмен мнениями о развитии ситуации после российско-украинских переговоров в Стамбуле. Будет затронута тема безопасного судоходства в Черном море", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
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Там отметили, что Москва и Анкара вносят весомый вклад в процесс нормализации ситуации в Сирии.
"Сергей Лавров и Хакан Фидан сосредоточатся на проблематике оказания содействия новым сирийским властям для дальнейшего налаживания в стране инклюзивного политического диалога и возвращения социально-экономической жизни в мирное русло. Накоплен хороший опыт сотрудничества на ливийском направлении. Настроены продолжать межведомственные контакты с турецкими коллегами по Ливии", - подчеркнули в министерстве.
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