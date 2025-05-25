Рейтинг@Mail.ru
В Рязанской области прошел фестиваль ГТО - РИА Новости, 25.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
11:40 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/festival-2018953326.html
В Рязанской области прошел фестиваль ГТО
В Рязанской области прошел фестиваль ГТО - РИА Новости, 25.05.2025
В Рязанской области прошел фестиваль ГТО
Фестиваль "Готов к труду и обороне", организованный по инициативе губернатора Павла Малкова, во второй раз прошел в Рязанской области, став традицией региона,... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T11:40:00+03:00
2025-05-25T11:40:00+03:00
рязанская область
рязанская область
рязань
россия
павел малков
федор чудинов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565226918_0:145:2770:1703_1920x0_80_0_0_5db708efb26aff589b922f777d98e5d7.jpg
РЯЗАНЬ, 25 мая - РИА Новости. Фестиваль "Готов к труду и обороне", организованный по инициативе губернатора Павла Малкова, во второй раз прошел в Рязанской области, став традицией региона, участие в нем приняли представители всех муниципальных образований, сообщила пресс-служба правительства области. "Фестиваль ГТО (Готов к труду и обороне –ред.) организован по инициативе Губернатора Павла Малкова в соответствии с задачами национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" и государственной программы "Спорт России". В нем участвовали жители всех муниципальных образований региона, в округах и районах в течение месяца работало порядка 30 пунктов тестирования", - говорится в сообщении. Уточняется, что второй областной фестиваль ГТО проходил с 21 апреля по 24 мая и завершился большой двухдневной культурно-спортивной программой на Лыбедском бульваре города Рязани, где были организованы мастер-классы по различным дисциплинам: теннису, бадминтону, хоккею и художественной гимнастике, подготовленные региональными спортивными школами. Все желающие смогли попробовать себя в джампинге, спортивном метании ножей и стрельбе из лука. С музыкальными номерами на сцене выступили рязанские творческие коллективы. Массовую тренировку в рамках Всероссийской акции "Зарядка с чемпионом" провел заслуженный мастер спорта РФ, боксер-профессионал Федор Чудинов. "Фестиваль ГТО становится нашей доброй традицией, проводим его второй год подряд – это очень здорово. Я вижу, что все больше людей занимаются спортом, выполняют нормативы. Только за прошлый год свои силы попробовали свыше 35 тысяч человек, и я уверен, что это не предел. Будем и дальше двигаться вперед, с каждым годом развивать и поддерживать наш фестиваль, делать его ярче, интереснее и масштабнее", – цитирует губернатора его пресс-служба. Глава региона в рамках фестиваля осмотрел работу пункта индивидуального тестирования ГТО, пообщался с тренерами и руководителями секций, особое внимание уделив теме развития различных видов спорта, в том числе, адаптивной физкультуры. Также Павел Малков встретился с участниками региональной кадровой программы "Герои62", присоединившимися в рамках фестиваля к сдаче норм ГТО на стадионе "Рязань Арена".
https://ria.ru/20250517/putin-2017606240.html
https://ria.ru/20241212/malkov-1988752468.html
рязанская область
рязань
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565226918_154:0:2617:1847_1920x0_80_0_0_6124f581f253a44e86bdab6c5960beda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рязанская область, рязань, россия, павел малков, федор чудинов
Рязанская область, Рязанская область, Рязань, Россия, Павел Малков, Федор Чудинов
В Рязанской области прошел фестиваль ГТО

В Рязанской области второй раз прошел фестиваль ГТО

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на Рязань и Рязанский кремль
Вид на Рязань и Рязанский кремль - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Вид на Рязань и Рязанский кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РЯЗАНЬ, 25 мая - РИА Новости. Фестиваль "Готов к труду и обороне", организованный по инициативе губернатора Павла Малкова, во второй раз прошел в Рязанской области, став традицией региона, участие в нем приняли представители всех муниципальных образований, сообщила пресс-служба правительства области.
"Фестиваль ГТО (Готов к труду и обороне –ред.) организован по инициативе Губернатора Павла Малкова в соответствии с задачами национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" и государственной программы "Спорт России". В нем участвовали жители всех муниципальных образований региона, в округах и районах в течение месяца работало порядка 30 пунктов тестирования", - говорится в сообщении.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Путин поручил сделать ежегодным налоговый вычет за диспансеризацию и ГТО
17 мая, 19:27
Уточняется, что второй областной фестиваль ГТО проходил с 21 апреля по 24 мая и завершился большой двухдневной культурно-спортивной программой на Лыбедском бульваре города Рязани, где были организованы мастер-классы по различным дисциплинам: теннису, бадминтону, хоккею и художественной гимнастике, подготовленные региональными спортивными школами. Все желающие смогли попробовать себя в джампинге, спортивном метании ножей и стрельбе из лука. С музыкальными номерами на сцене выступили рязанские творческие коллективы. Массовую тренировку в рамках Всероссийской акции "Зарядка с чемпионом" провел заслуженный мастер спорта РФ, боксер-профессионал Федор Чудинов.
"Фестиваль ГТО становится нашей доброй традицией, проводим его второй год подряд – это очень здорово. Я вижу, что все больше людей занимаются спортом, выполняют нормативы. Только за прошлый год свои силы попробовали свыше 35 тысяч человек, и я уверен, что это не предел. Будем и дальше двигаться вперед, с каждым годом развивать и поддерживать наш фестиваль, делать его ярче, интереснее и масштабнее", – цитирует губернатора его пресс-служба.
Глава региона в рамках фестиваля осмотрел работу пункта индивидуального тестирования ГТО, пообщался с тренерами и руководителями секций, особое внимание уделив теме развития различных видов спорта, в том числе, адаптивной физкультуры. Также Павел Малков встретился с участниками региональной кадровой программы "Герои62", присоединившимися в рамках фестиваля к сдаче норм ГТО на стадионе "Рязань Арена".
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Малков назвал спорт одним из приоритетов Рязанской области
12 декабря 2024, 10:19
 
Рязанская областьРязанская областьРязаньРоссияПавел МалковФедор Чудинов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала