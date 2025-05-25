https://ria.ru/20250525/festival-2018953326.html

В Рязанской области прошел фестиваль ГТО

В Рязанской области прошел фестиваль ГТО - РИА Новости, 25.05.2025

В Рязанской области прошел фестиваль ГТО

Фестиваль "Готов к труду и обороне", организованный по инициативе губернатора Павла Малкова, во второй раз прошел в Рязанской области, став традицией региона,... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T11:40:00+03:00

2025-05-25T11:40:00+03:00

2025-05-25T11:40:00+03:00

рязанская область

рязанская область

рязань

россия

павел малков

федор чудинов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565226918_0:145:2770:1703_1920x0_80_0_0_5db708efb26aff589b922f777d98e5d7.jpg

РЯЗАНЬ, 25 мая - РИА Новости. Фестиваль "Готов к труду и обороне", организованный по инициативе губернатора Павла Малкова, во второй раз прошел в Рязанской области, став традицией региона, участие в нем приняли представители всех муниципальных образований, сообщила пресс-служба правительства области. "Фестиваль ГТО (Готов к труду и обороне –ред.) организован по инициативе Губернатора Павла Малкова в соответствии с задачами национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" и государственной программы "Спорт России". В нем участвовали жители всех муниципальных образований региона, в округах и районах в течение месяца работало порядка 30 пунктов тестирования", - говорится в сообщении. Уточняется, что второй областной фестиваль ГТО проходил с 21 апреля по 24 мая и завершился большой двухдневной культурно-спортивной программой на Лыбедском бульваре города Рязани, где были организованы мастер-классы по различным дисциплинам: теннису, бадминтону, хоккею и художественной гимнастике, подготовленные региональными спортивными школами. Все желающие смогли попробовать себя в джампинге, спортивном метании ножей и стрельбе из лука. С музыкальными номерами на сцене выступили рязанские творческие коллективы. Массовую тренировку в рамках Всероссийской акции "Зарядка с чемпионом" провел заслуженный мастер спорта РФ, боксер-профессионал Федор Чудинов. "Фестиваль ГТО становится нашей доброй традицией, проводим его второй год подряд – это очень здорово. Я вижу, что все больше людей занимаются спортом, выполняют нормативы. Только за прошлый год свои силы попробовали свыше 35 тысяч человек, и я уверен, что это не предел. Будем и дальше двигаться вперед, с каждым годом развивать и поддерживать наш фестиваль, делать его ярче, интереснее и масштабнее", – цитирует губернатора его пресс-служба. Глава региона в рамках фестиваля осмотрел работу пункта индивидуального тестирования ГТО, пообщался с тренерами и руководителями секций, особое внимание уделив теме развития различных видов спорта, в том числе, адаптивной физкультуры. Также Павел Малков встретился с участниками региональной кадровой программы "Герои62", присоединившимися в рамках фестиваля к сдаче норм ГТО на стадионе "Рязань Арена".

https://ria.ru/20250517/putin-2017606240.html

https://ria.ru/20241212/malkov-1988752468.html

рязанская область

рязань

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

рязанская область, рязань, россия, павел малков, федор чудинов