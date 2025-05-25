https://ria.ru/20250525/festival-2018953326.html
В Рязанской области прошел фестиваль ГТО
В Рязанской области прошел фестиваль ГТО - РИА Новости, 25.05.2025
В Рязанской области прошел фестиваль ГТО
Фестиваль "Готов к труду и обороне", организованный по инициативе губернатора Павла Малкова, во второй раз прошел в Рязанской области, став традицией региона,... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T11:40:00+03:00
2025-05-25T11:40:00+03:00
2025-05-25T11:40:00+03:00
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РЯЗАНЬ, 25 мая - РИА Новости. Фестиваль "Готов к труду и обороне", организованный по инициативе губернатора Павла Малкова, во второй раз прошел в Рязанской области, став традицией региона, участие в нем приняли представители всех муниципальных образований, сообщила пресс-служба правительства области. "Фестиваль ГТО (Готов к труду и обороне –ред.) организован по инициативе Губернатора Павла Малкова в соответствии с задачами национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" и государственной программы "Спорт России". В нем участвовали жители всех муниципальных образований региона, в округах и районах в течение месяца работало порядка 30 пунктов тестирования", - говорится в сообщении. Уточняется, что второй областной фестиваль ГТО проходил с 21 апреля по 24 мая и завершился большой двухдневной культурно-спортивной программой на Лыбедском бульваре города Рязани, где были организованы мастер-классы по различным дисциплинам: теннису, бадминтону, хоккею и художественной гимнастике, подготовленные региональными спортивными школами. Все желающие смогли попробовать себя в джампинге, спортивном метании ножей и стрельбе из лука. С музыкальными номерами на сцене выступили рязанские творческие коллективы. Массовую тренировку в рамках Всероссийской акции "Зарядка с чемпионом" провел заслуженный мастер спорта РФ, боксер-профессионал Федор Чудинов. "Фестиваль ГТО становится нашей доброй традицией, проводим его второй год подряд – это очень здорово. Я вижу, что все больше людей занимаются спортом, выполняют нормативы. Только за прошлый год свои силы попробовали свыше 35 тысяч человек, и я уверен, что это не предел. Будем и дальше двигаться вперед, с каждым годом развивать и поддерживать наш фестиваль, делать его ярче, интереснее и масштабнее", – цитирует губернатора его пресс-служба. Глава региона в рамках фестиваля осмотрел работу пункта индивидуального тестирования ГТО, пообщался с тренерами и руководителями секций, особое внимание уделив теме развития различных видов спорта, в том числе, адаптивной физкультуры. Также Павел Малков встретился с участниками региональной кадровой программы "Герои62", присоединившимися в рамках фестиваля к сдаче норм ГТО на стадионе "Рязань Арена".
https://ria.ru/20250517/putin-2017606240.html
https://ria.ru/20241212/malkov-1988752468.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рязанская область, рязань, россия, павел малков, федор чудинов
Рязанская область, Рязанская область, Рязань, Россия, Павел Малков, Федор Чудинов
В Рязанской области прошел фестиваль ГТО
В Рязанской области второй раз прошел фестиваль ГТО
РЯЗАНЬ, 25 мая - РИА Новости. Фестиваль "Готов к труду и обороне", организованный по инициативе губернатора Павла Малкова, во второй раз прошел в Рязанской области, став традицией региона, участие в нем приняли представители всех муниципальных образований, сообщила пресс-служба правительства области.
"Фестиваль ГТО (Готов к труду и обороне –ред.) организован по инициативе Губернатора Павла Малкова
в соответствии с задачами национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" и государственной программы "Спорт России". В нем участвовали жители всех муниципальных образований региона, в округах и районах в течение месяца работало порядка 30 пунктов тестирования", - говорится в сообщении.
Уточняется, что второй областной фестиваль ГТО проходил с 21 апреля по 24 мая и завершился большой двухдневной культурно-спортивной программой на Лыбедском бульваре города Рязани
, где были организованы мастер-классы по различным дисциплинам: теннису, бадминтону, хоккею и художественной гимнастике, подготовленные региональными спортивными школами. Все желающие смогли попробовать себя в джампинге, спортивном метании ножей и стрельбе из лука. С музыкальными номерами на сцене выступили рязанские творческие коллективы. Массовую тренировку в рамках Всероссийской акции "Зарядка с чемпионом" провел заслуженный мастер спорта РФ
, боксер-профессионал Федор Чудинов
.
"Фестиваль ГТО становится нашей доброй традицией, проводим его второй год подряд – это очень здорово. Я вижу, что все больше людей занимаются спортом, выполняют нормативы. Только за прошлый год свои силы попробовали свыше 35 тысяч человек, и я уверен, что это не предел. Будем и дальше двигаться вперед, с каждым годом развивать и поддерживать наш фестиваль, делать его ярче, интереснее и масштабнее", – цитирует губернатора его пресс-служба.
Глава региона в рамках фестиваля осмотрел работу пункта индивидуального тестирования ГТО, пообщался с тренерами и руководителями секций, особое внимание уделив теме развития различных видов спорта, в том числе, адаптивной физкультуры. Также Павел Малков встретился с участниками региональной кадровой программы "Герои62", присоединившимися в рамках фестиваля к сдаче норм ГТО на стадионе "Рязань Арена".