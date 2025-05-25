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"Все претендуют": в США раскрыли коварные планы Европы по Украине - РИА Новости, 25.05.2025
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19:15 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/evropa-2019001737.html
"Все претендуют": в США раскрыли коварные планы Европы по Украине
"Все претендуют": в США раскрыли коварные планы Европы по Украине - РИА Новости, 25.05.2025
"Все претендуют": в США раскрыли коварные планы Европы по Украине
Множество европейских стран имеют территориальные претензии к Украине, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью Дэниэлу Дэвису на... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T19:15:00+03:00
2025-05-25T19:15:00+03:00
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Множество европейских стран имеют территориальные претензии к Украине, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью Дэниэлу Дэвису на YouTube-канале "Deep Dive"."Поляки, румыны, венгры, литовцы и молдаване — все претендуют на территорию Западной Украины. Румыны хотели бы вернуть себе Бессарабию", — сказал он.Эксперт отметил, что в США многие не осведомлены в области европейской геополитики, поэтому Штатам нужно "выбираться из этой очень старой части света".В Службе внешней разведки России не раз предупреждали о захватнических намерениях Польши в отношении Украины. По словам директора СВР Сергея Нарышкина, Варшава прорабатывает сценарии фактического расчленения соседнего государства и рассчитывает на поддержку США и Великобритании.
https://ria.ru/20250525/evropa-2018982348.html
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в мире, сша, украина, россия, сергей нарышкин, польша, венгрия, румыния, молдавия, литва, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), европа
В мире, США, Украина, Россия, Сергей Нарышкин, Польша, Венгрия, Румыния, Молдавия, Литва, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Европа
"Все претендуют": в США раскрыли коварные планы Европы по Украине

Макгрегор: европейские страны претендуют на территорию Западной Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги европейских государств перед зданием Европейского парламента в Страсбурге
Флаги европейских государств перед зданием Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги европейских государств перед зданием Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Множество европейских стран имеют территориальные претензии к Украине, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью Дэниэлу Дэвису на YouTube-канале "Deep Dive".
"Поляки, румыны, венгры, литовцы и молдаване — все претендуют на территорию Западной Украины. Румыны хотели бы вернуть себе Бессарабию", — сказал он.
Флаги США и ЕС - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
Европа ожидает страшные вести от США, пишут СМИ
Вчера, 16:12
Эксперт отметил, что в США многие не осведомлены в области европейской геополитики, поэтому Штатам нужно "выбираться из этой очень старой части света".
В Службе внешней разведки России не раз предупреждали о захватнических намерениях Польши в отношении Украины. По словам директора СВР Сергея Нарышкина, Варшава прорабатывает сценарии фактического расчленения соседнего государства и рассчитывает на поддержку США и Великобритании.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
"Приоритетные цели". Журналист раскрыл правду об ударах ВСУ
Вчера, 18:06
 
В миреСШАУкраинаРоссияСергей НарышкинПольшаВенгрияРумынияМолдавияЛитваСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Европа
 
 
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