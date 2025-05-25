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"Все претендуют": в США раскрыли коварные планы Европы по Украине
"Все претендуют": в США раскрыли коварные планы Европы по Украине - РИА Новости, 25.05.2025
"Все претендуют": в США раскрыли коварные планы Европы по Украине
Множество европейских стран имеют территориальные претензии к Украине, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью Дэниэлу Дэвису на... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T19:15:00+03:00
2025-05-25T19:15:00+03:00
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Множество европейских стран имеют территориальные претензии к Украине, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью Дэниэлу Дэвису на YouTube-канале "Deep Dive"."Поляки, румыны, венгры, литовцы и молдаване — все претендуют на территорию Западной Украины. Румыны хотели бы вернуть себе Бессарабию", — сказал он.Эксперт отметил, что в США многие не осведомлены в области европейской геополитики, поэтому Штатам нужно "выбираться из этой очень старой части света".В Службе внешней разведки России не раз предупреждали о захватнических намерениях Польши в отношении Украины. По словам директора СВР Сергея Нарышкина, Варшава прорабатывает сценарии фактического расчленения соседнего государства и рассчитывает на поддержку США и Великобритании.
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в мире, сша, украина, россия, сергей нарышкин, польша, венгрия, румыния, молдавия, литва, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), европа
В мире, США, Украина, Россия, Сергей Нарышкин, Польша, Венгрия, Румыния, Молдавия, Литва, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Европа
"Все претендуют": в США раскрыли коварные планы Европы по Украине
Макгрегор: европейские страны претендуют на территорию Западной Украины