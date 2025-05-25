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Европа ожидает страшные вести от США, пишут СМИ
Европа ожидает страшные вести от США, пишут СМИ - РИА Новости, 25.05.2025
Европа ожидает страшные вести от США, пишут СМИ
Евросоюз ожидает, что США скоро объявят о сокращении своего военного присутствия в Европе, сообщают колумнисты немецкой газеты Handelsblatt. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T16:12:00+03:00
2025-05-25T16:12:00+03:00
2025-05-25T16:12:00+03:00
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Евросоюз ожидает, что США скоро объявят о сокращении своего военного присутствия в Европе, сообщают колумнисты немецкой газеты Handelsblatt."Высокопоставленные европейские дипломаты ожидают, что США объявят о сокращении своего военного присутствия в Европе в ближайшие месяцы — хотя пока неизвестно, когда и в каком количестве", — говорится в материале.Журналисты отмечают, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее пытался успокоить европейцев, заявив, что в настоящий момент нет никаких признаков того, что Штаты выведут свои войска из Европы. Однако, по мнению авторов статьи, эта тема беспокоит ЕС гораздо больше, чем Мерц готов признать публично.В марте экс-командующий американской армией в Европе генерал в отставке Бен Ходжес назвал вывод военных вопросом времени. По его данным, Пентагон финансирует сто тысяч военнослужащих в Европе в рамках трех программ: регулярного бюджета, Европейской инициативы сдерживания (EDI) и специальных средств для Украины.О возможном выводе американских военных из стран Балтии и ряда других стран Европы на фоне переговоров с Россией по украинскому конфликту написал обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман в феврале.Глава Белого дома Дональд Трамп, в свою очередь, неоднократно критиковал европейские страны за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до пяти процентов от ВВП.
https://ria.ru/20250524/ukraina-2018864602.html
https://ria.ru/20250524/bloomberg-2018917961.html
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в мире, европа, сша, германия, фридрих мерц, бен ходжес, дональд трамп, евросоюз, нато
В мире, Европа, США, Германия, Фридрих Мерц, Бен Ходжес, Дональд Трамп, Евросоюз, НАТО
Европа ожидает страшные вести от США, пишут СМИ
Handelsblatt: ЕС ожидает скорого объявления о сокращении войск США в Европе