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Более 3,5 миллиона избирателей зарегистрировались на праймериз ЕР - РИА Новости, 25.05.2025
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20:48 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/er-2019010436.html
Более 3,5 миллиона избирателей зарегистрировались на праймериз ЕР
Более 3,5 миллиона избирателей зарегистрировались на праймериз ЕР - РИА Новости, 25.05.2025
Более 3,5 миллиона избирателей зарегистрировались на праймериз ЕР
В предварительном голосовании партии "Единая Россия" зарегистрировались более 3,5 миллиона избирателей, заявил секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T20:48:00+03:00
2025-05-25T20:48:00+03:00
политика
челябинская область
воронежская область
рязанская область
владимир якушев
единая россия
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В предварительном голосовании партии "Единая Россия" зарегистрировались более 3,5 миллиона избирателей, заявил секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев. "Всего в системе электронного предварительного голосования уже более 3,5 миллиона избирателей. Процедура успешно прошла в 57 регионах в рамках 227 кампаний, в ней приняли участие более 22 тысяч кандидатов", - сказал Якушев на подведении первых итогов предварительного голосования. По словам Якушева, конкурс праймериз составил шесть человек на место, что является историческим максимумом. "Среди кандидатов только 10 процентов действующих депутатов, предстоит серьезное обновление наших рядов. Среди новых лиц немало участников-ветеранов специальной военной операции. Партия выполняет задачу, поставленную президентом, по вовлечению фронтовиков в политическую и общественную жизнь. Это приоритет "Единой России", - также рассказал Якушев. Он обратил внимание на то, что 1 116 участников СВО подали заявки на праймериз. "В целом статистика по состоявшемуся электронному предварительном голосованию достойная", - отметил секретарь генсовета ЕР. Он также рассказал, что по количеству проголосовавших лидером стала Челябинская область, где проголосовали более 230 тысяч человек. "Помимо нее отметку 100 тысяч проголосовавших преодолели также следующие регионы: Воронежская область - более 180 тысяч и Рязанская область более 100 тысяч человек", - уточнил Якушев. Партия "Единая Россия" объявила старт регистрации участников на предварительное голосование 5 марта, оно продлилось до 24 апреля. Само голосование прошло с 19 по 25 мая.
https://ria.ru/20250315/belorusy-2005200144.html
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политика, челябинская область, воронежская область, рязанская область, владимир якушев, единая россия
Политика, Челябинская область, Воронежская область, Рязанская область, Владимир Якушев, Единая Россия
Более 3,5 миллиона избирателей зарегистрировались на праймериз ЕР

Якушев: в праймериз "Единой России" зарегистрировались более 3,5 млн избирателей

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВывеска "Единая Россия"
Вывеска Единая Россия - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В предварительном голосовании партии "Единая Россия" зарегистрировались более 3,5 миллиона избирателей, заявил секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев.
«
"Всего в системе электронного предварительного голосования уже более 3,5 миллиона избирателей. Процедура успешно прошла в 57 регионах в рамках 227 кампаний, в ней приняли участие более 22 тысяч кандидатов", - сказал Якушев на подведении первых итогов предварительного голосования.
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По словам Якушева, конкурс праймериз составил шесть человек на место, что является историческим максимумом.
«
"Среди кандидатов только 10 процентов действующих депутатов, предстоит серьезное обновление наших рядов. Среди новых лиц немало участников-ветеранов специальной военной операции. Партия выполняет задачу, поставленную президентом, по вовлечению фронтовиков в политическую и общественную жизнь. Это приоритет "Единой России", - также рассказал Якушев.
Он обратил внимание на то, что 1 116 участников СВО подали заявки на праймериз.
"В целом статистика по состоявшемуся электронному предварительном голосованию достойная", - отметил секретарь генсовета ЕР.
Он также рассказал, что по количеству проголосовавших лидером стала Челябинская область, где проголосовали более 230 тысяч человек.
"Помимо нее отметку 100 тысяч проголосовавших преодолели также следующие регионы: Воронежская область - более 180 тысяч и Рязанская область более 100 тысяч человек", - уточнил Якушев.
Партия "Единая Россия" объявила старт регистрации участников на предварительное голосование 5 марта, оно продлилось до 24 апреля. Само голосование прошло с 19 по 25 мая.
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