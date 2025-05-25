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Премьер Испании призвал ввести эмбарго на продажу оружия Израилю - РИА Новости, 25.05.2025
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19:59 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/embargo-2019005894.html
Премьер Испании призвал ввести эмбарго на продажу оружия Израилю
Премьер Испании призвал ввести эмбарго на продажу оружия Израилю - РИА Новости, 25.05.2025
Премьер Испании призвал ввести эмбарго на продажу оружия Израилю
Премьер Испании Хосе Мануэль Альбарес призвал ввести эмбарго на продажу оружия Израилю, чтобы остановить военные действия страны в секторе Газа. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T19:59:00+03:00
2025-05-25T19:59:00+03:00
в мире
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испания
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хосе мануэль альбарес
кайя каллас
биньямин нетаньяху
евросоюз
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Премьер Испании Хосе Мануэль Альбарес призвал ввести эмбарго на продажу оружия Израилю, чтобы остановить военные действия страны в секторе Газа. Такое заявление министр сделал в преддверии встречи глав МИД 20 стран "Группы Madrid+", которая пройдет в Мадриде по поводу проблем на Ближнем Востоке. "Если война (в Газе - ред.) не закончится, то нужно немедленно расторгнуть соглашение об ассоциации между ЕС и Израилем, второй пункт которого касается ... прав человека. Нам нужно установить эмбарго на оружие (поставки - ред.) для Израиля. Мы не можем допустить продажи вооружения Израилю", - заявил министр. Видео его выступление опубликовано газетой Pais в соцсети X. Глава МИД Испании также призвал пересмотреть национальный список тех, против кого введены индивидуальные санкции, чтобы не допустить, что те, кто "не хочет завершения" военных действий, сделали невыполнимым существование Палестинского государства. Министр уточнил, что на данный момент список лиц, против кого Испания ввела санкции, включает "13 жестоких переселенцев". Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что "большинство" стран ЕС поддержало пересмотр соглашения об ассоциации с Израилем. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по Газе. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, больше половины из которых считаются погибшими. Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в секторе Газа. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250525/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20250416/izrail-2011558451.html
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в мире, израиль, испания, мадрид, хосе мануэль альбарес, кайя каллас, биньямин нетаньяху, евросоюз, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Испания, Мадрид, Хосе Мануэль Альбарес, Кайя Каллас, Биньямин Нетаньяху, Евросоюз, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Премьер Испании призвал ввести эмбарго на продажу оружия Израилю

Альбарес призвал ввести эмбарго на продажу оружия Израилю из-за операции в Газе

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Премьер Испании Хосе Мануэль Альбарес призвал ввести эмбарго на продажу оружия Израилю, чтобы остановить военные действия страны в секторе Газа.
Такое заявление министр сделал в преддверии встречи глав МИД 20 стран "Группы Madrid+", которая пройдет в Мадриде по поводу проблем на Ближнем Востоке.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
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"Если война (в Газе - ред.) не закончится, то нужно немедленно расторгнуть соглашение об ассоциации между ЕС и Израилем, второй пункт которого касается ... прав человека. Нам нужно установить эмбарго на оружие (поставки - ред.) для Израиля. Мы не можем допустить продажи вооружения Израилю", - заявил министр. Видео его выступление опубликовано газетой Pais в соцсети X.
Глава МИД Испании также призвал пересмотреть национальный список тех, против кого введены индивидуальные санкции, чтобы не допустить, что те, кто "не хочет завершения" военных действий, сделали невыполнимым существование Палестинского государства. Министр уточнил, что на данный момент список лиц, против кого Испания ввела санкции, включает "13 жестоких переселенцев".
Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что "большинство" стран ЕС поддержало пересмотр соглашения об ассоциации с Израилем.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по Газе. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, больше половины из которых считаются погибшими.
Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в секторе Газа. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.
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В миреИзраильИспанияМадридХосе Мануэль АльбаресКайя КалласБиньямин НетаньяхуЕвросоюзХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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