https://ria.ru/20250525/dudaev-2019011049.html

Дудаев сравнил санкции Зеленского с государственной наградой

Дудаев сравнил санкции Зеленского с государственной наградой - РИА Новости, 25.05.2025

Дудаев сравнил санкции Зеленского с государственной наградой

Помощник главы Чечни, министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев отреагировал на санкции Владимира Зеленского РИА Новости, 25.05.2025

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политика

ахмед дудаев

владимир зеленский

рамзан кадыров

мотор сич

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ГРОЗНЫЙ, 25 мая - РИА Новости. Помощник главы Чечни, министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев отреагировал на санкции Владимира Зеленского в отношении себя и назвал санкции "от шута" государственной наградой. "Очередной "страшный" санкционный список! День испорчен. Клоун объявил мне санкции. Санкции от шута — это уже как государственная награда", - написал Дудаев в Telegram-канале. Зеленский подписал указы о применение санкций в отношении 10 физических лиц, среди которых помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмед Дудаев, сын бывшего главы "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева Александр и экс-депутат Рады Игорь Мосийчук. Из опубликованных в дополнение к указам санкционных списков следует, что санкции вводятся "бессрочно, сроком на 10 лет".

https://ria.ru/20250525/zelenskij-2018996917.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, ахмед дудаев, владимир зеленский, рамзан кадыров, мотор сич