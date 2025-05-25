https://ria.ru/20250525/dudaev-2019011049.html
Дудаев сравнил санкции Зеленского с государственной наградой
Дудаев сравнил санкции Зеленского с государственной наградой - РИА Новости, 25.05.2025
Дудаев сравнил санкции Зеленского с государственной наградой
Помощник главы Чечни, министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев отреагировал на санкции Владимира Зеленского РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T20:53:00+03:00
2025-05-25T20:53:00+03:00
2025-05-25T20:53:00+03:00
политика
ахмед дудаев
владимир зеленский
рамзан кадыров
мотор сич
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ГРОЗНЫЙ, 25 мая - РИА Новости. Помощник главы Чечни, министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев отреагировал на санкции Владимира Зеленского в отношении себя и назвал санкции "от шута" государственной наградой. "Очередной "страшный" санкционный список! День испорчен. Клоун объявил мне санкции. Санкции от шута — это уже как государственная награда", - написал Дудаев в Telegram-канале. Зеленский подписал указы о применение санкций в отношении 10 физических лиц, среди которых помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмед Дудаев, сын бывшего главы "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева Александр и экс-депутат Рады Игорь Мосийчук. Из опубликованных в дополнение к указам санкционных списков следует, что санкции вводятся "бессрочно, сроком на 10 лет".
https://ria.ru/20250525/zelenskij-2018996917.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, ахмед дудаев, владимир зеленский, рамзан кадыров, мотор сич
Политика, Ахмед Дудаев, Владимир Зеленский, Рамзан Кадыров, Мотор Сич
Дудаев сравнил санкции Зеленского с государственной наградой
Помощник главы Чечни Дудаев назвал санкции Зеленского государственной наградой