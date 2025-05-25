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Дудаев сравнил санкции Зеленского с государственной наградой - РИА Новости, 25.05.2025
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20:53 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/dudaev-2019011049.html
Дудаев сравнил санкции Зеленского с государственной наградой
Дудаев сравнил санкции Зеленского с государственной наградой - РИА Новости, 25.05.2025
Дудаев сравнил санкции Зеленского с государственной наградой
Помощник главы Чечни, министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев отреагировал на санкции Владимира Зеленского РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T20:53:00+03:00
2025-05-25T20:53:00+03:00
политика
ахмед дудаев
владимир зеленский
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 25 мая - РИА Новости. Помощник главы Чечни, министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев отреагировал на санкции Владимира Зеленского в отношении себя и назвал санкции "от шута" государственной наградой. "Очередной "страшный" санкционный список! День испорчен. Клоун объявил мне санкции. Санкции от шута — это уже как государственная награда", - написал Дудаев в Telegram-канале. Зеленский подписал указы о применение санкций в отношении 10 физических лиц, среди которых помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмед Дудаев, сын бывшего главы "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева Александр и экс-депутат Рады Игорь Мосийчук. Из опубликованных в дополнение к указам санкционных списков следует, что санкции вводятся "бессрочно, сроком на 10 лет".
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политика, ахмед дудаев, владимир зеленский, рамзан кадыров, мотор сич
Политика, Ахмед Дудаев, Владимир Зеленский, Рамзан Кадыров, Мотор Сич
Дудаев сравнил санкции Зеленского с государственной наградой

Помощник главы Чечни Дудаев назвал санкции Зеленского государственной наградой

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкАхмед Дудаев
Ахмед Дудаев - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Ахмед Дудаев. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 25 мая - РИА Новости. Помощник главы Чечни, министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев отреагировал на санкции Владимира Зеленского в отношении себя и назвал санкции "от шута" государственной наградой.
«
"Очередной "страшный" санкционный список! День испорчен. Клоун объявил мне санкции. Санкции от шута — это уже как государственная награда", - написал Дудаев в Telegram-канале.
Зеленский подписал указы о применение санкций в отношении 10 физических лиц, среди которых помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмед Дудаев, сын бывшего главы "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева Александр и экс-депутат Рады Игорь Мосийчук.
Из опубликованных в дополнение к указам санкционных списков следует, что санкции вводятся "бессрочно, сроком на 10 лет".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
Зеленский ввел санкции против десяти физических лиц
Вчера, 18:26
 
ПолитикаАхмед ДудаевВладимир ЗеленскийРамзан КадыровМотор Сич
 
 
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