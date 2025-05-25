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В ДТП на трассе в Ростовской области погибли три человека - РИА Новости, 25.05.2025
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21:42 25.05.2025 (обновлено: 21:43 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/dtp-2019014590.html
В ДТП на трассе в Ростовской области погибли три человека
В ДТП на трассе в Ростовской области погибли три человека - РИА Новости, 25.05.2025
В ДТП на трассе в Ростовской области погибли три человека
Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии с участием двух легковых автомобилей на трассе в Орловском районе Ростовской области, сообщили в... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T21:42:00+03:00
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происшествия
авто
орловский район
ростовская область
volkswagen group
volkswagen touareg
lada vesta
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мая - РИА Новости. Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии с участием двух легковых автомобилей на трассе в Орловском районе Ростовской области, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону. Как следует из релиза, авария случилась в воскресение в 16.00 мск в Орловском районе Ростовской области на 82-м километре автодороги "поселок Орловский – село Киевка – село Ремонтное". Водитель автомобиля Volkswagen Polo, по предварительным данным, на перекрёстке не предоставил преимущество в движении автомобилю Lada Vesta, который двигался по главной дороге во встречном направлении, из-за чего произошло столкновение. "В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм скончались водитель Volkswagen Polo, а также водитель Lada Vesta и его пассажирка", - сообщили в ведомстве. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.
https://ria.ru/20250210/dtp-1998509131.html
орловский район
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происшествия, авто, орловский район, ростовская область, volkswagen group, volkswagen touareg, lada vesta
Происшествия, Авто, Орловский район, Ростовская область, Volkswagen Group, Volkswagen Touareg, Lada Vesta
В ДТП на трассе в Ростовской области погибли три человека

В ДТП на трассе в Ростовской области в ДТП с 2 легковушками погибли три человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мая - РИА Новости. Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии с участием двух легковых автомобилей на трассе в Орловском районе Ростовской области, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.
Как следует из релиза, авария случилась в воскресение в 16.00 мск в Орловском районе Ростовской области на 82-м километре автодороги "поселок Орловский – село Киевка – село Ремонтное". Водитель автомобиля Volkswagen Polo, по предварительным данным, на перекрёстке не предоставил преимущество в движении автомобилю Lada Vesta, который двигался по главной дороге во встречном направлении, из-за чего произошло столкновение.
«
"В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм скончались водитель Volkswagen Polo, а также водитель Lada Vesta и его пассажирка", - сообщили в ведомстве.
Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.
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ПроисшествияАвтоОрловский районРостовская областьVolkswagen GroupVolkswagen TouaregLada Vesta
 
 
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