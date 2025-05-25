https://ria.ru/20250525/dtp-2019014590.html

В ДТП на трассе в Ростовской области погибли три человека

В ДТП на трассе в Ростовской области погибли три человека - РИА Новости, 25.05.2025

В ДТП на трассе в Ростовской области погибли три человека

Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии с участием двух легковых автомобилей на трассе в Орловском районе Ростовской области, сообщили в... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T21:42:00+03:00

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происшествия

авто

орловский район

ростовская область

volkswagen group

volkswagen touareg

lada vesta

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мая - РИА Новости. Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии с участием двух легковых автомобилей на трассе в Орловском районе Ростовской области, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону. Как следует из релиза, авария случилась в воскресение в 16.00 мск в Орловском районе Ростовской области на 82-м километре автодороги "поселок Орловский – село Киевка – село Ремонтное". Водитель автомобиля Volkswagen Polo, по предварительным данным, на перекрёстке не предоставил преимущество в движении автомобилю Lada Vesta, который двигался по главной дороге во встречном направлении, из-за чего произошло столкновение. "В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм скончались водитель Volkswagen Polo, а также водитель Lada Vesta и его пассажирка", - сообщили в ведомстве. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.

https://ria.ru/20250210/dtp-1998509131.html

орловский район

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, орловский район, ростовская область, volkswagen group, volkswagen touareg, lada vesta