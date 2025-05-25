https://ria.ru/20250525/dtp-2019014590.html
В ДТП на трассе в Ростовской области погибли три человека
В ДТП на трассе в Ростовской области погибли три человека - РИА Новости, 25.05.2025
В ДТП на трассе в Ростовской области погибли три человека
Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии с участием двух легковых автомобилей на трассе в Орловском районе Ростовской области, сообщили в... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T21:42:00+03:00
2025-05-25T21:42:00+03:00
2025-05-25T21:43:00+03:00
происшествия
авто
орловский район
ростовская область
volkswagen group
volkswagen touareg
lada vesta
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мая - РИА Новости. Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии с участием двух легковых автомобилей на трассе в Орловском районе Ростовской области, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону. Как следует из релиза, авария случилась в воскресение в 16.00 мск в Орловском районе Ростовской области на 82-м километре автодороги "поселок Орловский – село Киевка – село Ремонтное". Водитель автомобиля Volkswagen Polo, по предварительным данным, на перекрёстке не предоставил преимущество в движении автомобилю Lada Vesta, который двигался по главной дороге во встречном направлении, из-за чего произошло столкновение. "В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм скончались водитель Volkswagen Polo, а также водитель Lada Vesta и его пассажирка", - сообщили в ведомстве. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.
https://ria.ru/20250210/dtp-1998509131.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, орловский район, ростовская область, volkswagen group, volkswagen touareg, lada vesta
Происшествия, Авто, Орловский район, Ростовская область, Volkswagen Group, Volkswagen Touareg, Lada Vesta
В ДТП на трассе в Ростовской области погибли три человека
В ДТП на трассе в Ростовской области в ДТП с 2 легковушками погибли три человека