https://ria.ru/20250525/dtp-2018935080.html
На МКАД произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей
На МКАД произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей - РИА Новости, 25.05.2025
На МКАД произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей
Два грузовика и нескольких легковых автомобилей попали в ДТП на 52-м километре внешней стороны МКАД, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T06:58:00+03:00
2025-05-25T06:58:00+03:00
2025-05-25T06:58:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267995_198:0:3839:2048_1920x0_80_0_0_ac005ee4b1ba572aba49c12b64a3a2c2.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Два грузовика и нескольких легковых автомобилей попали в ДТП на 52-м километре внешней стороны МКАД, сообщает столичный департамент транспорта. "На 52 километре внешней стороны МКАД произошло ДТП с участием двух грузовых и нескольких легковых автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в Telegram-канале ведомства. Движение в районе ДТП было затруднено на один километр. Спустя 11 минут дептранс сообщил, что оно восстановлено.
https://ria.ru/20250524/dtp-2018914517.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267995_653:0:3384:2048_1920x0_80_0_0_b2d8d9e94de5aebd9025f1c9ac9f385c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
На МКАД произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей
ДТП с участием двух грузовиков произошло на 52-м километре внешней стороны МКАД