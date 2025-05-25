https://ria.ru/20250525/dtp-2018935080.html

На МКАД произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей

На МКАД произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей - РИА Новости, 25.05.2025

На МКАД произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей

Два грузовика и нескольких легковых автомобилей попали в ДТП на 52-м километре внешней стороны МКАД, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T06:58:00+03:00

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происшествия

москва

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Два грузовика и нескольких легковых автомобилей попали в ДТП на 52-м километре внешней стороны МКАД, сообщает столичный департамент транспорта. "На 52 километре внешней стороны МКАД произошло ДТП с участием двух грузовых и нескольких легковых автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в Telegram-канале ведомства. Движение в районе ДТП было затруднено на один километр. Спустя 11 минут дептранс сообщил, что оно восстановлено.

https://ria.ru/20250524/dtp-2018914517.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва