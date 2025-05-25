В Брянской области при ударе украинского дрона погибла женщина
В Брянской области при ударе украинского дрона погибла женщина, ранен мужчина
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Украинской дрон атаковал машину в Брянской области, погибла женщина, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
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"ВСУ атаковали дорогу между селами Новые Юрковичи и Старые Юрковичи Климовского района. В результате целенаправленного удара украинских FPV-дронов по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, погибла пассажирка автомобиля, водитель получил минно-взрывные ранения", — написал он.
Мужчину госпитализировали. Богомаз пообещал оказать всю необходимую поддержку, включая материальную.
При этом губернатор призвал жителей быть осторожными и соблюдать меры безопасности.
ВСУ практически ежедневно совершают налеты и обстреливают с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
© ИнфографикаИнтерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине