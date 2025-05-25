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В Брянской области при ударе украинского дрона погибла женщина - РИА Новости, 25.05.2025
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16:09 25.05.2025 (обновлено: 17:18 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/dron-2018981856.html
В Брянской области при ударе украинского дрона погибла женщина
В Брянской области при ударе украинского дрона погибла женщина - РИА Новости, 25.05.2025
В Брянской области при ударе украинского дрона погибла женщина
Украинской дрон атаковал машину в Брянской области, погибла женщина, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T16:09:00+03:00
2025-05-25T17:18:00+03:00
брянская область
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Украинской дрон атаковал машину в Брянской области, погибла женщина, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.&quot;ВСУ атаковали дорогу между селами Новые Юрковичи и Старые Юрковичи Климовского района. В результате целенаправленного удара украинских FPV-дронов по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, погибла пассажирка автомобиля, водитель получил минно-взрывные ранения&quot;, — написал он.Мужчину госпитализировали. Богомаз пообещал оказать всю необходимую поддержку, включая материальную. При этом губернатор призвал жителей быть осторожными и соблюдать меры безопасности.ВСУ практически ежедневно совершают налеты и обстреливают с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250525/voennye-2018958990.html
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брянская область, вооруженные силы украины, происшествия
Брянская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Брянской области при ударе украинского дрона погибла женщина

В Брянской области при ударе украинского дрона погибла женщина, ранен мужчина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Украинской дрон атаковал машину в Брянской области, погибла женщина, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
«

"ВСУ атаковали дорогу между селами Новые Юрковичи и Старые Юрковичи Климовского района. В результате целенаправленного удара украинских FPV-дронов по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, погибла пассажирка автомобиля, водитель получил минно-взрывные ранения", — написал он.

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Мужчину госпитализировали. Богомаз пообещал оказать всю необходимую поддержку, включая материальную.
При этом губернатор призвал жителей быть осторожными и соблюдать меры безопасности.
ВСУ практически ежедневно совершают налеты и обстреливают с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
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