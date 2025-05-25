https://ria.ru/20250525/dron-2018981856.html

В Брянской области при ударе украинского дрона погибла женщина

В Брянской области при ударе украинского дрона погибла женщина - РИА Новости, 25.05.2025

В Брянской области при ударе украинского дрона погибла женщина

Украинской дрон атаковал машину в Брянской области, погибла женщина, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T16:09:00+03:00

2025-05-25T16:09:00+03:00

2025-05-25T17:18:00+03:00

брянская область

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Украинской дрон атаковал машину в Брянской области, погибла женщина, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."ВСУ атаковали дорогу между селами Новые Юрковичи и Старые Юрковичи Климовского района. В результате целенаправленного удара украинских FPV-дронов по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, погибла пассажирка автомобиля, водитель получил минно-взрывные ранения", — написал он.Мужчину госпитализировали. Богомаз пообещал оказать всю необходимую поддержку, включая материальную. При этом губернатор призвал жителей быть осторожными и соблюдать меры безопасности.ВСУ практически ежедневно совершают налеты и обстреливают с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20250525/voennye-2018958990.html

брянская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

брянская область, вооруженные силы украины, происшествия