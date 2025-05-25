Рейтинг@Mail.ru
ДР Конго может заключить с США сделку по минеральным ресурсам, пишут СМИ - РИА Новости, 25.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:45 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/drk-2018939490.html
ДР Конго может заключить с США сделку по минеральным ресурсам, пишут СМИ
ДР Конго может заключить с США сделку по минеральным ресурсам, пишут СМИ - РИА Новости, 25.05.2025
ДР Конго может заключить с США сделку по минеральным ресурсам, пишут СМИ
Демократическая Республика Конго (ДРК) уже к концу следующего месяца может заключить сделку с США по минеральным ресурсам и мирное соглашение с Руандой,... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T08:45:00+03:00
2025-05-25T08:45:00+03:00
в мире
сша
руанда
россия
василий небензя
оон
демократическая республика конго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154249/38/1542493864_0:170:2552:1606_1920x0_80_0_0_e637feed5e50b078f5dbc8337d695126.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Демократическая Республика Конго (ДРК) уже к концу следующего месяца может заключить сделку с США по минеральным ресурсам и мирное соглашение с Руандой, призванное положить конец конфликту в восточной части ДРК, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники, близкие к переговорам. Глава МИД ДРК Тереза Вагнер 21 марта сообщила, что ДРК и США ведут ранние переговоры о разработке ресурсов и помощи в обеспечении безопасности. В феврале газета New York Times писала, что президент ДРК Феликс Чисекеди предложил США и государствам Европы долю в минеральных ресурсах своей страны, рассчитывая на то, что Запад окажет давление на Руанду и поможет ДРК в урегулировании конфликта с ней и повстанцами. "Чиновники из ДР Конго настроены оптимистично и надеются достичь соглашения с Вашингтоном в следующем месяце, чтобы обеспечить американские инвестиции в критически важные минеральные ресурсы", - говорится в публикации издания. По словам собеседников Financial Times, ДРК может заключить инвестиционную сделку с США и отдельное мирное соглашение с Руандой уже к концу июня. В свою очередь, министр горнодобывающей промышленности ДР Конго Кизито Пакабомба заявил газете, что соглашение с США может "диверсифицировать" партнерства Конго и помочь снизить зависимость страны от Китая в сфере минеральных ресурсов. При этом конголезские чиновники отметили, что ДРК исключает возможность участия Руанды в торговле полезными ископаемыми до тех пор, пока повстанческое движение М23, якобы поддерживаемое Руандой, не отступит с контролируемых им территорий. Как отмечает газета, разногласия между сторонами остаются "существенными". Согласно источнику издания, спецпосланник США в Африке Массад Булос призвал стороны провести очередной раунд переговоров в Вашингтоне на следующей неделе для разрешения разногласий. После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 возобновило наступление на востоке ДРК. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из Демократической Республики Конго. Руанда все обвинения отрицает. В конце января повстанцы движения M23 захватили Гому, крупнейший город на востоке страны, а в середине февраля взяли под контроль Букаву - столицу провинции Южное Киву. МИД РФ ранее заявил, что Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке ДР Конго, призывает к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Россия "глубоко озабочена" эскалацией конфликта в ДР Конго со стороны повстанцев из движения М23 и осуждает ее.
https://ria.ru/20250502/kongo-2014696650.html
https://ria.ru/20250512/zelenskiy-2016562936.html
https://ria.ru/20250413/smi-2011007815.html
сша
руанда
россия
демократическая республика конго
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154249/38/1542493864_93:0:2460:1775_1920x0_80_0_0_7e755ca5bc59a26c949853fa8e909808.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, руанда, россия, василий небензя, оон, демократическая республика конго
В мире, США, Руанда, Россия, Василий Небензя, ООН, Демократическая Республика Конго
ДР Конго может заключить с США сделку по минеральным ресурсам, пишут СМИ

FT: ДРК к концу июня может заключить с США сделку по минеральным ресурсам

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДобыча рудных полезных ископаемых
Добыча рудных полезных ископаемых - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Добыча рудных полезных ископаемых. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Демократическая Республика Конго (ДРК) уже к концу следующего месяца может заключить сделку с США по минеральным ресурсам и мирное соглашение с Руандой, призванное положить конец конфликту в восточной части ДРК, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники, близкие к переговорам.
Глава МИД ДРК Тереза Вагнер 21 марта сообщила, что ДРК и США ведут ранние переговоры о разработке ресурсов и помощи в обеспечении безопасности. В феврале газета New York Times писала, что президент ДРК Феликс Чисекеди предложил США и государствам Европы долю в минеральных ресурсах своей страны, рассчитывая на то, что Запад окажет давление на Руанду и поможет ДРК в урегулировании конфликта с ней и повстанцами.
Акция Бессмертный полк в Киншасе по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
В ДР Конго прошла акция "Бессмертный полк"
2 мая, 17:12
"Чиновники из ДР Конго настроены оптимистично и надеются достичь соглашения с Вашингтоном в следующем месяце, чтобы обеспечить американские инвестиции в критически важные минеральные ресурсы", - говорится в публикации издания.
По словам собеседников Financial Times, ДРК может заключить инвестиционную сделку с США и отдельное мирное соглашение с Руандой уже к концу июня. В свою очередь, министр горнодобывающей промышленности ДР Конго Кизито Пакабомба заявил газете, что соглашение с США может "диверсифицировать" партнерства Конго и помочь снизить зависимость страны от Китая в сфере минеральных ресурсов.
При этом конголезские чиновники отметили, что ДРК исключает возможность участия Руанды в торговле полезными ископаемыми до тех пор, пока повстанческое движение М23, якобы поддерживаемое Руандой, не отступит с контролируемых им территорий.
Как отмечает газета, разногласия между сторонами остаются "существенными". Согласно источнику издания, спецпосланник США в Африке Массад Булос призвал стороны провести очередной раунд переговоров в Вашингтоне на следующей неделе для разрешения разногласий.
Добыча редкоземельных металлов в Житомирской области - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Зеленский утвердил соглашение о недрах с США
12 мая, 18:45
После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 возобновило наступление на востоке ДРК. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из Демократической Республики Конго. Руанда все обвинения отрицает.
В конце января повстанцы движения M23 захватили Гому, крупнейший город на востоке страны, а в середине февраля взяли под контроль Букаву - столицу провинции Южное Киву.
МИД РФ ранее заявил, что Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке ДР Конго, призывает к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Россия "глубоко озабочена" эскалацией конфликта в ДР Конго со стороны повстанцев из движения М23 и осуждает ее.
Повстанцы М23 и военные Руанды захватили аэропорт Кавуму в ДРК - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
В результате нападений в ДР Конго погибли не менее 52 человек
13 апреля, 16:04
 
В миреСШАРуандаРоссияВасилий НебензяООНДемократическая Республика Конго
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала