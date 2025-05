ДР Конго может заключить с США сделку по минеральным ресурсам, пишут СМИ

https://ria.ru/20250525/drk-2018939490.html

Демократическая Республика Конго (ДРК) уже к концу следующего месяца может заключить сделку с США по минеральным ресурсам и мирное соглашение с Руандой,... РИА Новости, 25.05.2025

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Демократическая Республика Конго (ДРК) уже к концу следующего месяца может заключить сделку с США по минеральным ресурсам и мирное соглашение с Руандой, призванное положить конец конфликту в восточной части ДРК, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники, близкие к переговорам. Глава МИД ДРК Тереза Вагнер 21 марта сообщила, что ДРК и США ведут ранние переговоры о разработке ресурсов и помощи в обеспечении безопасности. В феврале газета New York Times писала, что президент ДРК Феликс Чисекеди предложил США и государствам Европы долю в минеральных ресурсах своей страны, рассчитывая на то, что Запад окажет давление на Руанду и поможет ДРК в урегулировании конфликта с ней и повстанцами. "Чиновники из ДР Конго настроены оптимистично и надеются достичь соглашения с Вашингтоном в следующем месяце, чтобы обеспечить американские инвестиции в критически важные минеральные ресурсы", - говорится в публикации издания. По словам собеседников Financial Times, ДРК может заключить инвестиционную сделку с США и отдельное мирное соглашение с Руандой уже к концу июня. В свою очередь, министр горнодобывающей промышленности ДР Конго Кизито Пакабомба заявил газете, что соглашение с США может "диверсифицировать" партнерства Конго и помочь снизить зависимость страны от Китая в сфере минеральных ресурсов. При этом конголезские чиновники отметили, что ДРК исключает возможность участия Руанды в торговле полезными ископаемыми до тех пор, пока повстанческое движение М23, якобы поддерживаемое Руандой, не отступит с контролируемых им территорий. Как отмечает газета, разногласия между сторонами остаются "существенными". Согласно источнику издания, спецпосланник США в Африке Массад Булос призвал стороны провести очередной раунд переговоров в Вашингтоне на следующей неделе для разрешения разногласий. После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 возобновило наступление на востоке ДРК. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из Демократической Республики Конго. Руанда все обвинения отрицает. В конце января повстанцы движения M23 захватили Гому, крупнейший город на востоке страны, а в середине февраля взяли под контроль Букаву - столицу провинции Южное Киву. МИД РФ ранее заявил, что Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке ДР Конго, призывает к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Россия "глубоко озабочена" эскалацией конфликта в ДР Конго со стороны повстанцев из движения М23 и осуждает ее.

