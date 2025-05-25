https://ria.ru/20250525/dizayn-2019002196.html

На Московской неделе интерьера и дизайна представили эксклюзивные изделия

На Московской неделе интерьера и дизайна представили эксклюзивные изделия - РИА Новости, 25.05.2025

На Московской неделе интерьера и дизайна представили эксклюзивные изделия

Свыше 1100 московских, российских и зарубежных компаний представили свои дизайнерские решения на завершающейся в ЦВЗ "Манеж" VI Московской неделе интерьера и... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T19:19:00+03:00

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технологии

манеж

москва

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Свыше 1100 московских, российских и зарубежных компаний представили свои дизайнерские решения на завершающейся в ЦВЗ "Манеж" VI Московской неделе интерьера и дизайна; ряд эксклюзивных изделий отечественные производители создали специально для выставки, сообщает пресс-служба Недели. Например, на Гусевском хрустальном заводе имени Акима Мальцова для выставки сделали специальные люстры из двухцветного хрусталя. Главным акцентом стал синий цвет. Люстры в стиле арт-деко выполнены вручную. Одно из центральных мест в экспозиции компании Yaratam Design заняла обновленная и облегченная версия стеллажа, который стал визитной карточкой бренда. Его вертикальные элементы развернуты под углом 45°, что позволяет при небольшой глубине хранить книги и журналы. Молодой российский бренд IZI Can совместно со стеклодувом показал коллекцию авторских зеркал, выполненных по технологии моллирования: стекло запекается в печи при температуре 1500°C, благодаря чему приобретает неповторимые формы. В свою очередь, столичная Burg Glass представила созданную специально для выставки арт-композицию из 9 зеркальных кубов, заполненных стеклянными цветами. Дизайн-студия Creativille для шестого сезона Недели интерьера и дизайна разработала новую коллекцию акцентных обоев, а московская мастерская изделий из МДФ и стекла Banska сделала акустическую систему HI FI в дизайнерском корпусе, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250519/moskva-2017919963.html

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технологии, манеж, москва