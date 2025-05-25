https://ria.ru/20250525/delo-2018960435.html

В Курской области возбудили дело после атаки украинских дронов

В Курской области возбудили дело после атаки украинских дронов - РИА Новости, 25.05.2025

В Курской области возбудили дело после атаки украинских дронов

СК РФ возбудил уголовное дело в связи с ранением жительницы Курской области в результате атаки украинских дронов, сообщила РИА Новости официальный представитель РИА Новости, 25.05.2025

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специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

россия

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светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. СК РФ возбудил уголовное дело в связи с ранением жительницы Курской области в результате атаки украинских дронов, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Возбуждено уголовное дело в связи с ранением украинскими боевиками жительницы Глушковского района Курской области. Военными следователями выявлены очередные преступления военнослужащих Украины против мирного населения Курской области... Действия украинских боевиков квалифицированы как террористический акт (подпункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 8 мая 2025 года военнослужащие ВФУ, используя дроны, атаковали местных жителей, находящихся на улице в селе Будки Глушковского района Курской области, в результате этого одна женщина получила осколочные ранения, также был поврежден гражданский автомобиль. Подчеркивается, что пострадавшая рассказала военным следователям об обстоятельствах совершённого преступления.

https://ria.ru/20250525/vertolet-2018957379.html

курская область

россия

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происшествия, курская область, россия, глушковский район, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф)