https://ria.ru/20250525/chuvashija-2018954256.html

В Чувашии проверят школу после речи школьницы на "Последнем звонке"

В Чувашии проверят школу после речи школьницы на "Последнем звонке" - РИА Новости, 25.05.2025

В Чувашии проверят школу после речи школьницы на "Последнем звонке"

Министерство образования Чувашии и прокуратура республики проведут проверки в школе в Янтиковском районе после выступления на "Последнем звонке" школьницы,... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T11:53:00+03:00

2025-05-25T11:53:00+03:00

2025-05-25T12:14:00+03:00

происшествия

чувашская республика (чувашия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/19/2018953888_0:72:1059:668_1920x0_80_0_0_213b2c16d5b5ca56fcc100eb03f9b32c.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Министерство образования Чувашии и прокуратура республики проведут проверки в школе в Янтиковском районе после выступления на "Последнем звонке" школьницы, обвинившей директора в унижениях, сообщают пресс-службы ведомств. В субботу в местных СМИ было опубликовано видео с торжественного мероприятия в школе Ян-Норвашской средней школы, где девятиклассница обвинила директора в буллинге. По словам девочки, директор школы называет ее умственно-отсталой и настраивает против нее других учеников, на детей в школе кричат и проявляют агрессию. Школьницу попытались прервать, но собравшиеся на линейке поддержали ее, а после выступления зааплодировали. "Прокуратура Чувашии организовала проверку по информации о возможном проявлении буллинга и некорректном поведении со стороны руководства Ян-Норвашской средней школы Янтиковского муниципального округа в отношении одной из выпускниц. В ходе проверки будут установлены подробные обстоятельства произошедших событий, имели ли они место, а также распространялись ли они на иных учащихся", - говорится в сообщении прокуратуры республики. Как уточнили в ведомстве, в случае подтверждения озвученных девочкой фактов будут приняты меры по привлечению виновных к предусмотренной законом ответственности. В свою очередь министерство образования Чувашии объявило о том, что сотрудники ведомства проведут внутреннюю проверку в школе. "Ситуация взята на контроль Минобразования Чувашии", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20250424/mvd-2013071105.html

https://ria.ru/20250318/kompensatsija-2005631184.html

чувашская республика (чувашия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, чувашская республика (чувашия)