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Восстановительные работы ведутся в месте взрыва в Белгородской области
Восстановительные работы ведутся в месте взрыва в Белгородской области - РИА Новости, 25.05.2025
Восстановительные работы ведутся в месте взрыва в Белгородской области
Сформирован оперативный штаб по ликвидации последствий после взрыва на железной дороге в Белгородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Юго-Восточной РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T23:24:00+03:00
2025-05-25T23:24:00+03:00
2025-05-25T23:38:00+03:00
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Сформирован оперативный штаб по ликвидации последствий после взрыва на железной дороге в Белгородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД)."Ведутся восстановительные работы", - говорится в сообщении ЮВЖД.
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белгородская область, происшествия, россия
Белгородская область, Происшествия, Россия
Восстановительные работы ведутся в месте взрыва в Белгородской области
Восстановительные работы ведутся в месте взрыва на ж/д в Белгородской области