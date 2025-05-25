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СМИ обвинили власти США в готовности вмешаться во внутренние дела Британии - РИА Новости, 25.05.2025
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01:10 25.05.2025 (обновлено: 02:37 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/chinovniki-2018925289.html
СМИ обвинили власти США в готовности вмешаться во внутренние дела Британии
СМИ обвинили власти США в готовности вмешаться во внутренние дела Британии - РИА Новости, 25.05.2025
СМИ обвинили власти США в готовности вмешаться во внутренние дела Британии
Администрация США направила чиновников на встречу с британскими активистами антиабортного движения, опасаясь, что их свобода слова оказалась под угрозой, пишет... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T01:10:00+03:00
2025-05-25T02:37:00+03:00
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Администрация США направила чиновников на встречу с британскими активистами антиабортного движения, опасаясь, что их свобода слова оказалась под угрозой, пишет британская газета Telegraph, утверждая, что этот шаг якобы является признаком готовности властей Соединенных Штатов вмешаться во внутренние дела Великобритании. "(Президент США - ред.) Дональд Трамп отправил американских чиновников на встречу с британскими активистами антиабортного движения из-за опасений, что их свобода слова оказалась под угрозой... Этот визит - очередной признак готовности администрации Трампа вмешаться во внутренние дела Британии", - пишет издание. По данным Telegraph, сотрудники Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда госдепартамента США (DRL) отправились в Великобританию в марте и встретились с чиновниками британского МИД. При этом, как заявляет газета, американская делегация "втайне" встретилась также и с рядом активистов, которых ранее задержали за молитвы рядом с центром проведения абортов. Одна из активистов, 64-летняя Ливия Тоссичи-Болт, которая была приговорена к условному освобождению от ответственности сроком на два года и штрафу в размере 20 тысяч фунтов стерлингов (около 27 тысяч долларов), поблагодарила администрацию Трампа за поддержку. Четырнадцатого февраля вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он выразил опасения по поводу подавления свободы слова в Великобритании и Европе. В частности, в своей речи вице-президент вспомнил о случае с британцем Адамом Смит-Коннором. В ноябре 2022 года британец молча молился за нерожденного из-за аборта сына рядом с клиникой в Борнмуте, специализирующейся на прерывании беременности. Британский суд посчитал Смита-Коннора виновным, поскольку рядом с клиникой действовал запрет на протестные акции против абортов. Позднее Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда госдепартамента США выразило опасения по поводу свободы слова в Великобритании из-за схожего случая с активисткой антиабортного движения Ливией Тоссичи-Болт, которую британский суд признал виновной за акцию у клиники в марте 2023 года.
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в мире, сша, великобритания, европа, дональд трамп
В мире, США, Великобритания, Европа, Дональд Трамп
СМИ обвинили власти США в готовности вмешаться во внутренние дела Британии

Telegraph обвинила власти США в готовности вмешаться во внутренние дела Британии

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Администрация США направила чиновников на встречу с британскими активистами антиабортного движения, опасаясь, что их свобода слова оказалась под угрозой, пишет британская газета Telegraph, утверждая, что этот шаг якобы является признаком готовности властей Соединенных Штатов вмешаться во внутренние дела Великобритании.
"(Президент США - ред.) Дональд Трамп отправил американских чиновников на встречу с британскими активистами антиабортного движения из-за опасений, что их свобода слова оказалась под угрозой... Этот визит - очередной признак готовности администрации Трампа вмешаться во внутренние дела Британии", - пишет издание.
Флаги Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
СВР: Британскую элиту в США называют склонной к тяжким преступлениям
16 апреля, 17:19
По данным Telegraph, сотрудники Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда госдепартамента США (DRL) отправились в Великобританию в марте и встретились с чиновниками британского МИД. При этом, как заявляет газета, американская делегация "втайне" встретилась также и с рядом активистов, которых ранее задержали за молитвы рядом с центром проведения абортов.
Одна из активистов, 64-летняя Ливия Тоссичи-Болт, которая была приговорена к условному освобождению от ответственности сроком на два года и штрафу в размере 20 тысяч фунтов стерлингов (около 27 тысяч долларов), поблагодарила администрацию Трампа за поддержку.
Четырнадцатого февраля вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он выразил опасения по поводу подавления свободы слова в Великобритании и Европе. В частности, в своей речи вице-президент вспомнил о случае с британцем Адамом Смит-Коннором. В ноябре 2022 года британец молча молился за нерожденного из-за аборта сына рядом с клиникой в Борнмуте, специализирующейся на прерывании беременности. Британский суд посчитал Смита-Коннора виновным, поскольку рядом с клиникой действовал запрет на протестные акции против абортов.
Позднее Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда госдепартамента США выразило опасения по поводу свободы слова в Великобритании из-за схожего случая с активисткой антиабортного движения Ливией Тоссичи-Болт, которую британский суд признал виновной за акцию у клиники в марте 2023 года.
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Мэр Лондона предупредил Трампа о возможных протестах в случае его приезда
7 марта, 15:37
 
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