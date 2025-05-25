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В Астраханской области три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 25.05.2025
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15:32 25.05.2025 (обновлено: 15:40 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/chelovek-2018977383.html
В Астраханской области три человека погибли в ДТП
В Астраханской области три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 25.05.2025
В Астраханской области три человека погибли в ДТП
Три человека погибли, и один пострадал при столкновении двух легковых автомобилей в Володарском районе Астраханской области, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T15:32:00+03:00
2025-05-25T15:40:00+03:00
происшествия
авто
володарский район
астраханская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
toyota corolla
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мая - РИА Новости. Три человека погибли, и один пострадал при столкновении двух легковых автомобилей в Володарском районе Астраханской области, сообщил журналистам представитель УМВД России по региону. Авария произошла днем. "По предварительным данным, в результате ДТП двое водителей, женщина 1979 (автомобиль - Chery Tiggo) и мужчина 1986 (автомобиль Toyota Corolla) годов рождения, а также один из пассажиров Toyota, женщина 2005 года рождения, скончались на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи", - сказал представитель УМВД. Еще один пассажир Toyota, девушка 2007 года рождения, госпитализирована, уточнил представитель УМВД РФ. Обстоятельства ДТП устанавливаются, проводится процессуальная проверка, добавил представитель УМВД России по региону.
https://ria.ru/20250524/noginsk-2018814579.html
володарский район
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происшествия, авто, володарский район, астраханская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), toyota corolla
Происшествия, Авто, Володарский район, Астраханская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Toyota Corolla
В Астраханской области три человека погибли в ДТП

В Астраханской области в ДТП двух иномарок три человека погибли, один пострадал

© Фото : УМВД России по Астраханской области На месте ДТП в Астраханской области
На месте ДТП в Астраханской области - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© Фото : УМВД России по Астраханской области
На месте ДТП в Астраханской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мая - РИА Новости. Три человека погибли, и один пострадал при столкновении двух легковых автомобилей в Володарском районе Астраханской области, сообщил журналистам представитель УМВД России по региону.
Авария произошла днем.
«
"По предварительным данным, в результате ДТП двое водителей, женщина 1979 (автомобиль - Chery Tiggo) и мужчина 1986 (автомобиль Toyota Corolla) годов рождения, а также один из пассажиров Toyota, женщина 2005 года рождения, скончались на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи", - сказал представитель УМВД.
Еще один пассажир Toyota, девушка 2007 года рождения, госпитализирована, уточнил представитель УМВД РФ.
Обстоятельства ДТП устанавливаются, проводится процессуальная проверка, добавил представитель УМВД России по региону.
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ПроисшествияАвтоВолодарский районАстраханская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Toyota Corolla
 
 
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