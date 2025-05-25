https://ria.ru/20250525/chelovek-2018977383.html

В Астраханской области три человека погибли в ДТП

В Астраханской области три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 25.05.2025

В Астраханской области три человека погибли в ДТП

Три человека погибли, и один пострадал при столкновении двух легковых автомобилей в Володарском районе Астраханской области, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T15:32:00+03:00

2025-05-25T15:32:00+03:00

2025-05-25T15:40:00+03:00

происшествия

авто

володарский район

астраханская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

toyota corolla

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мая - РИА Новости. Три человека погибли, и один пострадал при столкновении двух легковых автомобилей в Володарском районе Астраханской области, сообщил журналистам представитель УМВД России по региону. Авария произошла днем. "По предварительным данным, в результате ДТП двое водителей, женщина 1979 (автомобиль - Chery Tiggo) и мужчина 1986 (автомобиль Toyota Corolla) годов рождения, а также один из пассажиров Toyota, женщина 2005 года рождения, скончались на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи", - сказал представитель УМВД. Еще один пассажир Toyota, девушка 2007 года рождения, госпитализирована, уточнил представитель УМВД РФ. Обстоятельства ДТП устанавливаются, проводится процессуальная проверка, добавил представитель УМВД России по региону.

https://ria.ru/20250524/noginsk-2018814579.html

володарский район

астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, володарский район, астраханская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), toyota corolla