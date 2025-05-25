Британия попытается убедить Канаду не вовлекать короля в конфликт с Трампом
Times: Британия пытается убедить Канаду не вовлекать короля в конфликт с Трампом
© AP Photo / Kirsty WigglesworthКороль Великобритании Карл III
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Король Великобритании Карл III. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Британские министры пытаются убедить правительство Канады не вовлекать короля Карла III в противостоянии страны с президентом США Дональдом Трампом во время визита монарха в Канаду, заявила газета Times со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями.
Британский король Карл III совершит официальный визит в Канаду с 26 по 27 мая. Как ранее сообщал премьер-министр Канады Марк Карни, король выступит в парламенте страны 27 мая.
"Британские министры пытаются убедить правительство Канады оставить в стороне Карла III от каких-либо споров по поводу Дональда Трампа, и канадцы этому яростно сопротивляются", - заявил газете неназванный источник из Содружества наций.
Газета отмечает, что во время визита в Канаду Карл III как глава Содружества наций и король Канады планирует убедить страну и премьера в том, что Британия поддерживает Канаду и выступает против притязаний Трампа на государство. Как добавил изданию глава центра по истории и политики Университета Лондона профессор Филипп Мерфи, речь короля в парламенте Канады, скорее всего, будет включать отсылку к Трампу.
"Что мы, скорее всего, увидим - так это речь (короля - ред.) с трона, в которой будет отсылка к Трампу... и тому, что происходит. В ней будет сильный подтекст, и канадцы хотят его увидеть. Канадцы... захотят подчеркнуть, что Карл не просто король Канады, но и Соединенного Королевства (Великобритании и Северной Ирландии - ред.)..., и его приезд может показать, что Соединенное Королевство на стороне Канады в любом торговом споре с США", - цитирует газета Мерфи.
Канада – конституционная монархия. Страна входит в состав Содружества наций, формальным главой государства является монарх Великобритании. Его представляет генерал-губернатор, который осуществляет по большей части церемониальные функции. На практике Канада является федеративной парламентской демократией, независимой от Соединенного Королевства.
Президент США Дональд Трамп неоднократно выступал за присоединение Канады к США, указывая, что северный сосед недостаточно тратит на оборону, рассчитывая на защиту Вашингтона. Трамп также заявлял, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата.
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