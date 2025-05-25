https://ria.ru/20250525/britanija-2018948867.html

Келин рассказал об исторической памяти британцев об отношениях с СССР

Келин рассказал об исторической памяти британцев об отношениях с СССР - РИА Новости, 25.05.2025

Келин рассказал об исторической памяти британцев об отношениях с СССР

В Великобритании остались люди, которые помнят о союзничестве с СССР в годы Второй мировой войны, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T10:12:00+03:00

2025-05-25T10:12:00+03:00

2025-05-25T10:12:00+03:00

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ЛОНДОН, 25 мая - РИА Новости. В Великобритании остались люди, которые помнят о союзничестве с СССР в годы Второй мировой войны, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью РИА Новости. В ходе церемонии возложения венка к Советскому военному мемориалу в Лондоне 9 мая Келин отметил, что среди британцев действительно сохраняется историческая память о Второй мировой войне и о победе советского народа в ней. Так, британцы помогли в восстановлении мемориала - памятника советским гражданам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. "Основная заслуга в восстановлении мемориала принадлежит местным общественникам. Мы ценим это неравнодушное отношение. Особенно пожилые британцы помнят о наших совместных действиях во время Второй мировой войны, о Северных конвоях, о том, что мы тогда были союзниками. И мы эту историческую память всячески стараемся здесь поддерживать и развивать", - сказал Келин РИА Новости, отвечая на вопрос о том, насколько глубоки дружественные России настроения в британском обществе. Церемония на 9 мая прошла в парке Джеральдины Мэри у Имперского военного музея Великобритании, где в 1998 году был установлен памятник работы российского скульптора Сергея Щербакова. Монумент представляет собой трехметровую бронзовую скульптуру склонившей голову женщины, над которой находится свободно подвешенный колокол, а у подножия монумента - гранитная плита со словами памяти.

https://ria.ru/20250524/britaniya-2018830246.html

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в мире, россия, великобритания, андрей келин