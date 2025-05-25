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Губернатор Орловской области назвал число сбитых БПЛА над регионом за май

Губернатор Орловской области назвал число сбитых БПЛА над регионом за май - РИА Новости, 25.05.2025

Губернатор Орловской области назвал число сбитых БПЛА над регионом за май

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что за май над регионом сбили 248 БПЛА противника, 115 - за эту неделю. РИА Новости, 25.05.2025

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орловская область

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ТУЛА, 25 мая - РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что за май над регионом сбили 248 БПЛА противника, 115 - за эту неделю."Несмотря на переговорный процесс, враг еще больше ожесточился: только за май над Орловской областью сбито 248 БПЛА, 115 - за эту неделю", - написал Клычков в своем Telegram-канале.Глава региона уточнил, что от атак БПЛА страдают как гражданские объекты, так и предприятия.Состоявшиеся 16 мая переговоры России и Украины в Стамбуле продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный, в том числе, урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также российский президент заявил, что РФ готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. Трамп, в свою очередь, после разговора сказал, что не вводит новые санкции против Российской Федерации, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.

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