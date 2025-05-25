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Российская ПВО уничтожила еще один украинский БПЛА над Курской областью - РИА Новости, 25.05.2025
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14:30 25.05.2025
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Российская ПВО уничтожила еще один украинский БПЛА над Курской областью
Российская ПВО уничтожила еще один украинский БПЛА над Курской областью - РИА Новости, 25.05.2025
Российская ПВО уничтожила еще один украинский БПЛА над Курской областью
Российская ПВО днем в воскресенье уничтожила украинский беспилотник над Курской областью, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T14:30:00+03:00
2025-05-25T14:30:00+03:00
безопасность
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российская ПВО днем в воскресенье уничтожила украинский беспилотник над Курской областью, сообщило министерство обороны РФ. "Двадцать пятого мая около 12.45 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
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безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Безопасность, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
Российская ПВО уничтожила еще один украинский БПЛА над Курской областью

МО: ПВО уничтожила еще один украинский беспилотник над Курской областью

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российская ПВО днем в воскресенье уничтожила украинский беспилотник над Курской областью, сообщило министерство обороны РФ.
"Двадцать пятого мая около 12.45 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
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БезопасностьКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В мире
 
 
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