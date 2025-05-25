https://ria.ru/20250525/bpla-2018970783.html
Российская ПВО уничтожила еще один украинский БПЛА над Курской областью
Российская ПВО уничтожила еще один украинский БПЛА над Курской областью - РИА Новости, 25.05.2025
Российская ПВО уничтожила еще один украинский БПЛА над Курской областью
Российская ПВО днем в воскресенье уничтожила украинский беспилотник над Курской областью, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T14:30:00+03:00
2025-05-25T14:30:00+03:00
2025-05-25T14:30:00+03:00
безопасность
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российская ПВО днем в воскресенье уничтожила украинский беспилотник над Курской областью, сообщило министерство обороны РФ. "Двадцать пятого мая около 12.45 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250524/vsu-2018896309.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Безопасность, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
Российская ПВО уничтожила еще один украинский БПЛА над Курской областью
МО: ПВО уничтожила еще один украинский беспилотник над Курской областью