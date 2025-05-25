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Российская ПВО уничтожила еще один украинский БПЛА над Курской областью

Российская ПВО уничтожила еще один украинский БПЛА над Курской областью - РИА Новости, 25.05.2025

Российская ПВО уничтожила еще один украинский БПЛА над Курской областью

Российская ПВО днем в воскресенье уничтожила украинский беспилотник над Курской областью, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T14:30:00+03:00

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российская ПВО днем в воскресенье уничтожила украинский беспилотник над Курской областью, сообщило министерство обороны РФ. "Двадцать пятого мая около 12.45 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250524/vsu-2018896309.html

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безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире