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ПВО ночью сбила 110 украинских беспилотников

ПВО ночью сбила 110 украинских беспилотников - РИА Новости, 25.05.2025

ПВО ночью сбила 110 украинских беспилотников

Дежурные средства российской ПВО ночью сбили над российскими регионами 110 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T08:22:00+03:00

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2025-05-25T08:22:00+03:00

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО ночью сбили над российскими регионами 110 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны."В течение ночи 25 мая с 0:00 до 7:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 110 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — отметили в ведомстве.Военные уничтожили:В последние дни украинские боевики усилили атаки беспилотников по территории России, в том числе по столице. Только накануне вечером ПВО за четыре часа уничтожила 95 БПЛА.

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тульская область, республика крым, новгородская область