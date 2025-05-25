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ПВО ночью сбила 110 украинских беспилотников
ПВО ночью сбила 110 украинских беспилотников - РИА Новости, 25.05.2025
ПВО ночью сбила 110 украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО ночью сбили над российскими регионами 110 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T08:22:00+03:00
2025-05-25T08:22:00+03:00
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО ночью сбили над российскими регионами 110 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны."В течение ночи 25 мая с 0:00 до 7:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 110 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — отметили в ведомстве.Военные уничтожили:В последние дни украинские боевики усилили атаки беспилотников по территории России, в том числе по столице. Только накануне вечером ПВО за четыре часа уничтожила 95 БПЛА.
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тульская область, республика крым, новгородская область
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Республика Крым, Новгородская область