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ПВО ночью сбила 110 украинских беспилотников - РИА Новости, 25.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:22 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/bpla-2018938991.html
ПВО ночью сбила 110 украинских беспилотников
ПВО ночью сбила 110 украинских беспилотников - РИА Новости, 25.05.2025
ПВО ночью сбила 110 украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО ночью сбили над российскими регионами 110 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T08:22:00+03:00
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специальная военная операция на украине
тульская область
республика крым
новгородская область
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО ночью сбили над российскими регионами 110 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны."В течение ночи 25 мая с 0:00 до 7:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 110 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — отметили в ведомстве.Военные уничтожили:В последние дни украинские боевики усилили атаки беспилотников по территории России, в том числе по столице. Только накануне вечером ПВО за четыре часа уничтожила 95 БПЛА.
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тульская область
республика крым
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тульская область, республика крым, новгородская область
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Республика Крым, Новгородская область

ПВО ночью сбила 110 украинских беспилотников

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЗапуск ракет ПВО
Запуск ракет ПВО - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Запуск ракет ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО ночью сбили над российскими регионами 110 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.
«
"В течение ночи 25 мая с 0:00 до 7:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 110 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — отметили в ведомстве.
Военные уничтожили:
  • 16 дронов над Тульской областью;
  • 14 — над Брянской;
  • 14 — над Калужской;
  • 13 — над Московским регионом;
  • 13 —Тверской;
  • десять — Белгородской;
  • десять — Курской;
  • восемь — над Орловской;
  • семь — над Крымом;
  • два — над Смоленской;
  • по одному над Липецкой, Нижегородской и Новгородской областями.
В последние дни украинские боевики усилили атаки беспилотников по территории России, в том числе по столице. Только накануне вечером ПВО за четыре часа уничтожила 95 БПЛА.
Последствия падения беспилотника во дворе жилого дома в Туле - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеТульская областьРеспублика КрымНовгородская область
 
 
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