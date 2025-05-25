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В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 25.05.2025
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Тульской области, сообщает глава региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T08:10:00+03:00
2025-05-25T08:10:00+03:00
2025-05-25T08:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
тульская область
дмитрий миляев
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Тульской области, сообщает глава региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА была объявлена в 5.22 мск, ее отменили в 8.03 мск. "Уважаемые жители! В Тульской области отбой опасности атаки БПЛА", - написал он.
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тульская область, дмитрий миляев
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Дмитрий Миляев
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
Глава Тульской области Миляев сообщил об отмене опасности атаки БПЛА