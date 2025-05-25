https://ria.ru/20250525/bobyshev-2019004966.html

Умер актер из фильма "Прощай, шпана замоскворецкая…"

Умер актер из фильма "Прощай, шпана замоскворецкая…" - РИА Новости, 25.05.2025

Умер актер из фильма "Прощай, шпана замоскворецкая…"

Советский и российский актер театра и кино Лев Бобышев умер на 85-м году жизни, сообщается на сайте Московского театра кукол. РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T19:42:00+03:00

2025-05-25T19:42:00+03:00

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культура

россия

московский театр кукол

гитис

лев бобышев

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Советский и российский актер театра и кино Лев Бобышев умер на 85-м году жизни, сообщается на сайте Московского театра кукол."У нас горе. Ушел из жизни наш любимый старейшина, заслуженный артист России Лев Николаевич Бобышев. Мы все звали его Лёва", — говорится в заявлении.Причина смерти не уточняется.Лев Николаевич Бобышев родился 10 февраля 1941 года. В 1967-м окончил студию при Московском театре кукол, в 1973-м — ГИТИС.Актер работал в театрах "Жаворонок" и МТК, а после 1980-х появился на киноэкранах. Бобышев снялся в картинах "Прощай, шпана замоскворецкая…", "Приятного аппетита", "Китайский сервиз". Среди его сценических образов зрителям запомнились роль Короля ("Голый король" Шварца), Санчо Пансы ("Дон Кихот"), Старика ("Сказка о рыбаке и рыбке" Пушкина).

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россия, московский театр кукол, гитис, лев бобышев