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Умер актер из фильма "Прощай, шпана замоскворецкая…" - РИА Новости, 25.05.2025
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Культура
 
19:42 25.05.2025 (обновлено: 19:50 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/bobyshev-2019004966.html
Умер актер из фильма "Прощай, шпана замоскворецкая…"
Умер актер из фильма "Прощай, шпана замоскворецкая…" - РИА Новости, 25.05.2025
Умер актер из фильма "Прощай, шпана замоскворецкая…"
Советский и российский актер театра и кино Лев Бобышев умер на 85-м году жизни, сообщается на сайте Московского театра кукол. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T19:42:00+03:00
2025-05-25T19:50:00+03:00
культура
россия
московский театр кукол
гитис
лев бобышев
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Советский и российский актер театра и кино Лев Бобышев умер на 85-м году жизни, сообщается на сайте Московского театра кукол."У нас горе. Ушел из жизни наш любимый старейшина, заслуженный артист России Лев Николаевич Бобышев. Мы все звали его Лёва", — говорится в заявлении.Причина смерти не уточняется.Лев Николаевич Бобышев родился 10 февраля 1941 года. В 1967-м окончил студию при Московском театре кукол, в 1973-м — ГИТИС.Актер работал в театрах "Жаворонок" и МТК, а после 1980-х появился на киноэкранах. Бобышев снялся в картинах "Прощай, шпана замоскворецкая…", "Приятного аппетита", "Китайский сервиз". Среди его сценических образов зрителям запомнились роль Короля ("Голый король" Шварца), Санчо Пансы ("Дон Кихот"), Старика ("Сказка о рыбаке и рыбке" Пушкина).
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россия, московский театр кукол, гитис, лев бобышев
Культура, Россия, Московский театр кукол, ГИТИС, Лев Бобышев
Умер актер из фильма "Прощай, шпана замоскворецкая…"

Умер актер из фильма "Прощай, шпана замоскворецкая…" Лев Бобышев

© Фото : Московский театр куколЗаслуженный артист России Лев Бобышев
Заслуженный артист России Лев Бобышев - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© Фото : Московский театр кукол
Заслуженный артист России Лев Бобышев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Советский и российский актер театра и кино Лев Бобышев умер на 85-м году жизни, сообщается на сайте Московского театра кукол.
"У нас горе. Ушел из жизни наш любимый старейшина, заслуженный артист России Лев Николаевич Бобышев. Мы все звали его Лёва", — говорится в заявлении.
Причина смерти не уточняется.
Лев Николаевич Бобышев родился 10 февраля 1941 года. В 1967-м окончил студию при Московском театре кукол, в 1973-м — ГИТИС.
Актер работал в театрах "Жаворонок" и МТК, а после 1980-х появился на киноэкранах. Бобышев снялся в картинах "Прощай, шпана замоскворецкая…", "Приятного аппетита", "Китайский сервиз". Среди его сценических образов зрителям запомнились роль Короля ("Голый король" Шварца), Санчо Пансы ("Дон Кихот"), Старика ("Сказка о рыбаке и рыбке" Пушкина).
 
КультураРоссияМосковский театр куколГИТИСЛев Бобышев
 
 
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