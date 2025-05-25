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Билайн передаст беспилотные авиасистемы региональным отрядам "Лиза Алерт" - РИА Новости, 25.05.2025
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10:00 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/bilayn-2018761011.html
Билайн передаст беспилотные авиасистемы региональным отрядам "Лиза Алерт"
Билайн передаст беспилотные авиасистемы региональным отрядам "Лиза Алерт" - РИА Новости, 25.05.2025
Билайн передаст беспилотные авиасистемы региональным отрядам "Лиза Алерт"
Билайн предоставит беспилотные авиасистемы и технологии поиска людей с воздуха для пяти региональных подразделений поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт",... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T10:00:00+03:00
2025-05-25T10:00:00+03:00
россия
билайн
поисковый отряд "лиза алерт"
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Билайн предоставит беспилотные авиасистемы и технологии поиска людей с воздуха для пяти региональных подразделений поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", сообщает оператор."К летнему поисковому сезону оператор оснастит пять регионов беспилотными авиационными системами для поиска пропавших в труднодоступной местности. В направлении беспилотной авиации критически важно наличие летательных аппаратов готовых к вылету для осмотра территории с последующей передачей снимков в группу обработки просмотра и анализа нейросетью", - подчеркивается в сообщении.В билайне напомнили, что первая нейросеть "Beeline AI — поиск людей" была запущена в 2019 году и стала началом применения искусственного интеллекта в поисково-спасательных работах с применением беспилотников. За это время было сделано более 3 миллионов снимков, опробована технология применения ИИ для их анализа, сэкономлено более 50 тысяч человеко-часов пеших поисковых групп. Общая площадь поисков составила более 1500 квадратных километров.Сегодня над разработкой современных нейросетей для задач спасательных операций продолжают работать команды из всех регионов России в рамках совместного проекта "Лиза Алерт" и Национальной технологической инициативы."Билайн был и остается ключевым партнером "ЛизаАлерт" уже более 13 лет, предоставляя ему новые технологические возможности для работы и поиска пропавших людей. Каждый год нашего сотрудничества приносит новые плоды, где эффективным результатом становится самое дорогое — спасенная человеческая жизнь. Мы ценим наше многолетнее сотрудничество и продолжим создавать технологии для отряда в будущем", - приводится в сообщении комментарий руководителя по устойчивому развитию в билайне Евгении Чистовой.
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россия, билайн, поисковый отряд "лиза алерт"
Россия, Билайн, Поисковый отряд "Лиза Алерт"

Билайн передаст беспилотные авиасистемы региональным отрядам "Лиза Алерт"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЦентр беспилотных авиационных систем
Центр беспилотных авиационных систем - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Центр беспилотных авиационных систем
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Билайн предоставит беспилотные авиасистемы и технологии поиска людей с воздуха для пяти региональных подразделений поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", сообщает оператор.
"К летнему поисковому сезону оператор оснастит пять регионов беспилотными авиационными системами для поиска пропавших в труднодоступной местности. В направлении беспилотной авиации критически важно наличие летательных аппаратов готовых к вылету для осмотра территории с последующей передачей снимков в группу обработки просмотра и анализа нейросетью", - подчеркивается в сообщении.
В билайне напомнили, что первая нейросеть "Beeline AI — поиск людей" была запущена в 2019 году и стала началом применения искусственного интеллекта в поисково-спасательных работах с применением беспилотников. За это время было сделано более 3 миллионов снимков, опробована технология применения ИИ для их анализа, сэкономлено более 50 тысяч человеко-часов пеших поисковых групп. Общая площадь поисков составила более 1500 квадратных километров.
Сегодня над разработкой современных нейросетей для задач спасательных операций продолжают работать команды из всех регионов России в рамках совместного проекта "Лиза Алерт" и Национальной технологической инициативы.
"Билайн был и остается ключевым партнером "ЛизаАлерт" уже более 13 лет, предоставляя ему новые технологические возможности для работы и поиска пропавших людей. Каждый год нашего сотрудничества приносит новые плоды, где эффективным результатом становится самое дорогое — спасенная человеческая жизнь. Мы ценим наше многолетнее сотрудничество и продолжим создавать технологии для отряда в будущем", - приводится в сообщении комментарий руководителя по устойчивому развитию в билайне Евгении Чистовой.
 
РоссияБилайнПоисковый отряд "Лиза Алерт"
 
 
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