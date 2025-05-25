https://ria.ru/20250525/bilayn-2018761011.html

Билайн передаст беспилотные авиасистемы региональным отрядам "Лиза Алерт"

Билайн передаст беспилотные авиасистемы региональным отрядам "Лиза Алерт" - РИА Новости, 25.05.2025

Билайн передаст беспилотные авиасистемы региональным отрядам "Лиза Алерт"

Билайн предоставит беспилотные авиасистемы и технологии поиска людей с воздуха для пяти региональных подразделений поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт",... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T10:00:00+03:00

2025-05-25T10:00:00+03:00

2025-05-25T10:00:00+03:00

россия

билайн

поисковый отряд "лиза алерт"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018762077_0:290:3079:2022_1920x0_80_0_0_0fe36ad96c79b410a8de84ccf3da6420.jpg

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Билайн предоставит беспилотные авиасистемы и технологии поиска людей с воздуха для пяти региональных подразделений поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", сообщает оператор."К летнему поисковому сезону оператор оснастит пять регионов беспилотными авиационными системами для поиска пропавших в труднодоступной местности. В направлении беспилотной авиации критически важно наличие летательных аппаратов готовых к вылету для осмотра территории с последующей передачей снимков в группу обработки просмотра и анализа нейросетью", - подчеркивается в сообщении.В билайне напомнили, что первая нейросеть "Beeline AI — поиск людей" была запущена в 2019 году и стала началом применения искусственного интеллекта в поисково-спасательных работах с применением беспилотников. За это время было сделано более 3 миллионов снимков, опробована технология применения ИИ для их анализа, сэкономлено более 50 тысяч человеко-часов пеших поисковых групп. Общая площадь поисков составила более 1500 квадратных километров.Сегодня над разработкой современных нейросетей для задач спасательных операций продолжают работать команды из всех регионов России в рамках совместного проекта "Лиза Алерт" и Национальной технологической инициативы."Билайн был и остается ключевым партнером "ЛизаАлерт" уже более 13 лет, предоставляя ему новые технологические возможности для работы и поиска пропавших людей. Каждый год нашего сотрудничества приносит новые плоды, где эффективным результатом становится самое дорогое — спасенная человеческая жизнь. Мы ценим наше многолетнее сотрудничество и продолжим создавать технологии для отряда в будущем", - приводится в сообщении комментарий руководителя по устойчивому развитию в билайне Евгении Чистовой.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, билайн, поисковый отряд "лиза алерт"