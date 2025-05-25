https://ria.ru/20250525/bespilotniki-2019017534.html
Средства ПВО отразили новую атаку летевших на Москву беспилотников
Средства ПВО отразили новую атаку летевших на Москву беспилотников - РИА Новости, 25.05.2025
Средства ПВО отразили новую атаку летевших на Москву беспилотников
Сбито ещё два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T22:16:00+03:00
2025-05-25T22:16:00+03:00
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сбито ещё два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."ПВО Минобороны отражена атака двух вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250525/smi-2018995361.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, москва
Средства ПВО отразили новую атаку летевших на Москву беспилотников
Собянин: ПВО Минобороны отразила атаку двух украинских БПЛА, летевших на Москву