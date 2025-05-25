https://ria.ru/20250525/bespilotniki-2019017534.html

Средства ПВО отразили новую атаку летевших на Москву беспилотников

Средства ПВО отразили новую атаку летевших на Москву беспилотников - РИА Новости, 25.05.2025

Средства ПВО отразили новую атаку летевших на Москву беспилотников

Сбито ещё два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T22:16:00+03:00

2025-05-25T22:16:00+03:00

2025-05-25T22:19:00+03:00

безопасность

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0c/2010918950_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_65ab160e80cf5b510804f608e366c7ba.jpg

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сбито ещё два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."ПВО Минобороны отражена атака двух вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250525/smi-2018995361.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, москва