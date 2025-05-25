Рейтинг@Mail.ru
В Тульской области с вечера 24 мая сбили 20 беспилотников - РИА Новости, 25.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:48 25.05.2025 (обновлено: 16:27 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/bespilotniki-2018953701.html
В Тульской области с вечера 24 мая сбили 20 беспилотников
В Тульской области с вечера 24 мая сбили 20 беспилотников - РИА Новости, 25.05.2025
В Тульской области с вечера 24 мая сбили 20 беспилотников
Силы ПВО сбили 20 БПЛА над Тульской областью с 22.08 мск субботы до 8.00 воскресенья, от удара дрона сгорел купол Никольского собора в Епифани, сообщил... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T11:48:00+03:00
2025-05-25T16:27:00+03:00
тульская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
ТУЛА, 25 мая – РИА Новости. Силы ПВО сбили 20 БПЛА над Тульской областью с 22.08 мск субботы до 8.00 воскресенья, от удара дрона сгорел купол Никольского собора в Епифани, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале."Всего с 22.08 24 мая до 08.00 25 мая подразделениями ПВО минобороны России поражены 20 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В Туле после падения беспилотников повреждены несколько частных домовладений (кровля, остекление) и хозпростройки", - написал он.По словам Миляева, пострадавших нет. Ситуация находится на контроле.Также он уточняли, что жильцов поврежденных домов по улице Металлургов разместили в гостинице. Кроме того, в Епифани Кимовского района после попадания БПЛА в Никольский собор сгорел его купол, пожар локализован. В близлежащих к собору жилых домах частично повреждено остекление.
https://ria.ru/20250525/orban-2018947151.html
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тульская область, безопасность
Тульская область, Безопасность
В Тульской области с вечера 24 мая сбили 20 беспилотников

После атаки БПЛА ВСУ в Епифани Тульской области сгорел купол Никольского собора

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТУЛА, 25 мая – РИА Новости. Силы ПВО сбили 20 БПЛА над Тульской областью с 22.08 мск субботы до 8.00 воскресенья, от удара дрона сгорел купол Никольского собора в Епифани, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.
«
"Всего с 22.08 24 мая до 08.00 25 мая подразделениями ПВО минобороны России поражены 20 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В Туле после падения беспилотников повреждены несколько частных домовладений (кровля, остекление) и хозпростройки", - написал он.
По словам Миляева, пострадавших нет. Ситуация находится на контроле.
Также он уточняли, что жильцов поврежденных домов по улице Металлургов разместили в гостинице. Кроме того, в Епифани Кимовского района после попадания БПЛА в Никольский собор сгорел его купол, пожар локализован. В близлежащих к собору жилых домах частично повреждено остекление.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
Вступление Украины в ЕС приведет к истощению ресурсов, заявил Орбан
Вчера, 10:06
 
Тульская областьБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала