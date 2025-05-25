https://ria.ru/20250525/bespilotniki-2018953701.html

В Тульской области с вечера 24 мая сбили 20 беспилотников

В Тульской области с вечера 24 мая сбили 20 беспилотников - РИА Новости, 25.05.2025

В Тульской области с вечера 24 мая сбили 20 беспилотников

Силы ПВО сбили 20 БПЛА над Тульской областью с 22.08 мск субботы до 8.00 воскресенья, от удара дрона сгорел купол Никольского собора в Епифани, сообщил... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T11:48:00+03:00

2025-05-25T11:48:00+03:00

2025-05-25T16:27:00+03:00

тульская область

безопасность

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ТУЛА, 25 мая – РИА Новости. Силы ПВО сбили 20 БПЛА над Тульской областью с 22.08 мск субботы до 8.00 воскресенья, от удара дрона сгорел купол Никольского собора в Епифани, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале."Всего с 22.08 24 мая до 08.00 25 мая подразделениями ПВО минобороны России поражены 20 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В Туле после падения беспилотников повреждены несколько частных домовладений (кровля, остекление) и хозпростройки", - написал он.По словам Миляева, пострадавших нет. Ситуация находится на контроле.Также он уточняли, что жильцов поврежденных домов по улице Металлургов разместили в гостинице. Кроме того, в Епифани Кимовского района после попадания БПЛА в Никольский собор сгорел его купол, пожар локализован. В близлежащих к собору жилых домах частично повреждено остекление.

https://ria.ru/20250525/orban-2018947151.html

тульская область

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Варвара Скокшина

тульская область, безопасность