В Тульской области с вечера 24 мая сбили 20 беспилотников
После атаки БПЛА ВСУ в Епифани Тульской области сгорел купол Никольского собора
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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ТУЛА, 25 мая – РИА Новости. Силы ПВО сбили 20 БПЛА над Тульской областью с 22.08 мск субботы до 8.00 воскресенья, от удара дрона сгорел купол Никольского собора в Епифани, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.
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"Всего с 22.08 24 мая до 08.00 25 мая подразделениями ПВО минобороны России поражены 20 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В Туле после падения беспилотников повреждены несколько частных домовладений (кровля, остекление) и хозпростройки", - написал он.
По словам Миляева, пострадавших нет. Ситуация находится на контроле.
Также он уточняли, что жильцов поврежденных домов по улице Металлургов разместили в гостинице. Кроме того, в Епифани Кимовского района после попадания БПЛА в Никольский собор сгорел его купол, пожар локализован. В близлежащих к собору жилых домах частично повреждено остекление.