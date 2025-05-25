https://ria.ru/20250525/bespilotniki-2018937517.html

ПВО ночью сбила 110 украинских беспилотников

ПВО ночью сбила 110 украинских беспилотников - РИА Новости, 25.05.2025

ПВО ночью сбила 110 украинских беспилотников

Дежурные средства российской ПВО в ночь на воскресенье сбили над российскими регионами 110 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T07:54:00+03:00

2025-05-25T07:54:00+03:00

2025-05-25T08:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

тульская область

калужская область

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО в ночь на воскресенье сбили над российскими регионами 110 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России."В течение ночи 25 мая с 0:00 до 7:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 110 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сообщении.Как уточняет военное ведомство, 16 из них были сбиты над Тульской областью, а также по 14 БПЛА уничтожены над Брянской и Калужской областями. По 13 беспилотников нейтрализованы над Московским регионом и Тверской областью, по десять — над Белгородской и Курской областями.Над Орловской областью сбиты восемь БПЛА, над Крымом — семь, два над Смоленской областью и по одному над Липецкой, Нижегородской и Новгородской областями.

https://ria.ru/20250525/vsu-2018937366.html

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тульская область

калужская область

курская область

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россия, тульская область, калужская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)