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ПВО ночью сбила 110 украинских беспилотников
ПВО ночью сбила 110 украинских беспилотников - РИА Новости, 25.05.2025
ПВО ночью сбила 110 украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО в ночь на воскресенье сбили над российскими регионами 110 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T07:54:00+03:00
2025-05-25T07:54:00+03:00
2025-05-25T08:18:00+03:00
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО в ночь на воскресенье сбили над российскими регионами 110 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России."В течение ночи 25 мая с 0:00 до 7:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 110 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сообщении.Как уточняет военное ведомство, 16 из них были сбиты над Тульской областью, а также по 14 БПЛА уничтожены над Брянской и Калужской областями. По 13 беспилотников нейтрализованы над Московским регионом и Тверской областью, по десять — над Белгородской и Курской областями.Над Орловской областью сбиты восемь БПЛА, над Крымом — семь, два над Смоленской областью и по одному над Липецкой, Нижегородской и Новгородской областями.
https://ria.ru/20250525/vsu-2018937366.html
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россия, тульская область, калужская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Тульская область, Калужская область, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО ночью сбила 110 украинских беспилотников
Минобороны: силы ПВО ночью сбили 110 БПЛА ВСУ