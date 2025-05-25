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В Калужской области ночью уничтожили 14 БПЛА - РИА Новости, 25.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:32 25.05.2025
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В Калужской области ночью уничтожили 14 БПЛА
В Калужской области ночью уничтожили 14 БПЛА - РИА Новости, 25.05.2025
В Калужской области ночью уничтожили 14 БПЛА
В Калужской области ночью уничтожено 14 БПЛА, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Владислав Шапша. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T07:32:00+03:00
2025-05-25T07:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
калужская область
обнинск
тарусский район
владислав шапша
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В Калужской области ночью уничтожено 14 БПЛА, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Владислав Шапша. "Силами ПВО ночью 25 мая на территории региона были уничтожены 14 БПЛА. 2 БПЛА уничтожены на окраине Обнинска, 3 БПЛА на территории Сухиничского района, 5 БПЛА на территории Тарусского района, 1 БПЛА на территории Боровского района и 3 БПЛА на территории Малоярославецкого района. На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
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калужская область
обнинск
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калужская область, обнинск, тарусский район, владислав шапша
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Обнинск, Тарусский район, Владислав Шапша
В Калужской области ночью уничтожили 14 БПЛА

Шапша: в Калужской области ночью уничтожили 14 БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор" в зоне СВО
Зенитный ракетный комплекс Тор в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Тор" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В Калужской области ночью уничтожено 14 БПЛА, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Владислав Шапша.
"Силами ПВО ночью 25 мая на территории региона были уничтожены 14 БПЛА. 2 БПЛА уничтожены на окраине Обнинска, 3 БПЛА на территории Сухиничского района, 5 БПЛА на территории Тарусского района, 1 БПЛА на территории Боровского района и 3 БПЛА на территории Малоярославецкого района. На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеКалужская областьОбнинскТарусский районВладислав Шапша
 
 
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