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В Калужской области ночью уничтожили 14 БПЛА

В Калужской области ночью уничтожили 14 БПЛА - РИА Новости, 25.05.2025

В Калужской области ночью уничтожили 14 БПЛА

В Калужской области ночью уничтожено 14 БПЛА, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Владислав Шапша. РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T07:32:00+03:00

2025-05-25T07:32:00+03:00

2025-05-25T07:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

калужская область

обнинск

тарусский район

владислав шапша

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В Калужской области ночью уничтожено 14 БПЛА, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Владислав Шапша. "Силами ПВО ночью 25 мая на территории региона были уничтожены 14 БПЛА. 2 БПЛА уничтожены на окраине Обнинска, 3 БПЛА на территории Сухиничского района, 5 БПЛА на территории Тарусского района, 1 БПЛА на территории Боровского района и 3 БПЛА на территории Малоярославецкого района. На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250525/tula-2018932020.html

калужская область

обнинск

тарусский район

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калужская область, обнинск, тарусский район, владислав шапша