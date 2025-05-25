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В Калужской области после атаки БПЛА ВСУ никто не пострадал - РИА Новости, 25.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:09 25.05.2025 (обновлено: 07:33 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/bespilotniki-2018935536.html
В Калужской области после атаки БПЛА ВСУ никто не пострадал
В Калужской области после атаки БПЛА ВСУ никто не пострадал - РИА Новости, 25.05.2025
В Калужской области после атаки БПЛА ВСУ никто не пострадал
Пострадавших и разрушений после атаки украинских БПЛА в Калужской области, предварительно, нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T07:09:00+03:00
2025-05-25T07:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
калужская область
козельский район
владислав шапша
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Пострадавших и разрушений после атаки украинских БПЛА в Калужской области, предварительно, нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ПВО с 20.00 мск субботы до 0.00 воскресенья уничтожила и перехватила 95 украинских БПЛА самолетного типа, из них пять БПЛА было сбито над территорией Калужской области. "Силами ПВО сегодня ночью на территории региона были уничтожены пять БПЛА. По одному БПЛА было уничтожено на территориях Боровского, Жуковского, Козельского районов. Два БПЛА уничтожены на территории Тарусского района", - написал он в Telegram-канале. По его словам, пострадавших и разрушений, предварительно, нет.
https://ria.ru/20250525/bespilotniki-2018928205.html
калужская область
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калужская область, козельский район, владислав шапша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Козельский район, Владислав Шапша, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Калужской области после атаки БПЛА ВСУ никто не пострадал

Шапша: в Калужской области после атаки БПЛА ВСУ никто не пострадал

© РИА Новости / Светлана Тарасова | Перейти в медиабанкГорода России. Калуга
Города России. Калуга - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Светлана Тарасова
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Пострадавших и разрушений после атаки украинских БПЛА в Калужской области, предварительно, нет, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ПВО с 20.00 мск субботы до 0.00 воскресенья уничтожила и перехватила 95 украинских БПЛА самолетного типа, из них пять БПЛА было сбито над территорией Калужской области.
"Силами ПВО сегодня ночью на территории региона были уничтожены пять БПЛА. По одному БПЛА было уничтожено на территориях Боровского, Жуковского, Козельского районов. Два БПЛА уничтожены на территории Тарусского района", - написал он в Telegram-канале.
По его словам, пострадавших и разрушений, предварительно, нет.
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Специальная военная операция на УкраинеКалужская областьКозельский районВладислав ШапшаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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