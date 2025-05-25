https://ria.ru/20250525/bespilotniki-2018928615.html
ПВО сбила над территорией Твери еще три БПЛА
ПВО сбила над территорией Твери еще три БПЛА - РИА Новости, 25.05.2025
ПВО сбила над территорией Твери еще три БПЛА
Силы ПВО сбили над территорией Твери еще три БПЛА, сообщило правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T03:07:00+03:00
2025-05-25T03:07:00+03:00
2025-05-25T03:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Силы ПВО сбили над территорией Твери еще три БПЛА, сообщило правительство региона в Telegram-канале. "(Губернатор Тверской области - ред.) Игорь Руденя сообщил: еще три БПЛА ликвидированы над территорией Твери (Мигалово). Идет дальнейшая работа ПВО", - говорится в сообщении.
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тверь, игорь руденя
Специальная военная операция на Украине, Тверь, Игорь Руденя
ПВО сбила над территорией Твери еще три БПЛА
Руденя: силы ПВО сбили над территорией Твери еще три БПЛА