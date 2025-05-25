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ПВО сбила над территорией Твери пять БПЛА
ПВО сбила над территорией Твери пять БПЛА - РИА Новости, 25.05.2025
ПВО сбила над территорией Твери пять БПЛА
Силы ПВО сбили над территорией Твери пять БПЛА, жертв и разрушений нет, сообщило правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T02:57:00+03:00
2025-05-25T02:57:00+03:00
2025-05-25T02:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
тверь
игорь руденя
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Силы ПВО сбили над территорией Твери пять БПЛА, жертв и разрушений нет, сообщило правительство региона в Telegram-канале. "(Губернатор Тверской области - ред.) Игорь Руденя: над территорией Твери, в районе Мигалово, силами ПВО министерства обороны РФ сбито пять БПЛА. Жертв и разрушений нет. Идет дальнейший мониторинг обстановки", - говорится в сообщении.
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тверь, игорь руденя, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Тверь, Игорь Руденя, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила над территорией Твери пять БПЛА
Руденя: силы ПВО сбили над территорией Твери пять БПЛА