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ПВО сбила над территорией Твери пять БПЛА

ПВО сбила над территорией Твери пять БПЛА - РИА Новости, 25.05.2025

ПВО сбила над территорией Твери пять БПЛА

Силы ПВО сбили над территорией Твери пять БПЛА, жертв и разрушений нет, сообщило правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T02:57:00+03:00

2025-05-25T02:57:00+03:00

2025-05-25T02:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

тверь

игорь руденя

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Силы ПВО сбили над территорией Твери пять БПЛА, жертв и разрушений нет, сообщило правительство региона в Telegram-канале. "(Губернатор Тверской области - ред.) Игорь Руденя: над территорией Твери, в районе Мигалово, силами ПВО министерства обороны РФ сбито пять БПЛА. Жертв и разрушений нет. Идет дальнейший мониторинг обстановки", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250525/sobyanin-2018924475.html

тверь

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тверь, игорь руденя, министерство обороны рф (минобороны рф)