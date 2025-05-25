https://ria.ru/20250525/bespilotniki-2018924203.html

ПВО вечером уничтожила 95 украинских беспилотников

ПВО вечером уничтожила 95 украинских беспилотников - РИА Новости, 25.05.2025

ПВО вечером уничтожила 95 украинских беспилотников

Силы ПВО с 20.00 мск 24 мая до 0.00 25 мая уничтожили и перехватила 95 украинских БПЛА самолетного типа, больше всего — над Брянской областью, сообщило... РИА Новости, 25.05.2025

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специальная военная операция на украине

безопасность

россия

брянская область

белгородская область

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Силы ПВО с 20.00 мск 24 мая до 0.00 25 мая уничтожили и перехватила 95 украинских БПЛА самолетного типа, больше всего — над Брянской областью, сообщило Минобороны России."С 20.00 мск 24 мая до 0.00 25 мая дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Бойцы сбили:В последние дни украинские боевики усилили атаки беспилотников по территории России, в том числе по столице. Накануне Минобороны сообщило, что ПВО уничтожила 159 БПЛА ВСУ над территорией страны.

https://ria.ru/20250525/sobyanin-2018924475.html

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безопасность, россия, брянская область, белгородская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)