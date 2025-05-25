https://ria.ru/20250525/bespilotniki-2018924203.html
ПВО вечером уничтожила 95 украинских беспилотников
ПВО вечером уничтожила 95 украинских беспилотников - РИА Новости, 25.05.2025
ПВО вечером уничтожила 95 украинских беспилотников
Силы ПВО с 20.00 мск 24 мая до 0.00 25 мая уничтожили и перехватила 95 украинских БПЛА самолетного типа, больше всего — над Брянской областью, сообщило... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T00:35:00+03:00
2025-05-25T00:35:00+03:00
2025-05-25T00:45:00+03:00
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Силы ПВО с 20.00 мск 24 мая до 0.00 25 мая уничтожили и перехватила 95 украинских БПЛА самолетного типа, больше всего — над Брянской областью, сообщило Минобороны России."С 20.00 мск 24 мая до 0.00 25 мая дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Бойцы сбили:В последние дни украинские боевики усилили атаки беспилотников по территории России, в том числе по столице. Накануне Минобороны сообщило, что ПВО уничтожила 159 БПЛА ВСУ над территорией страны.
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безопасность, россия, брянская область, белгородская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Брянская область, Белгородская область, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО вечером уничтожила 95 украинских беспилотников
Минобороны: силы ПВО вечером уничтожили 95 БПЛА ВСУ