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ПВО вечером уничтожила 95 украинских беспилотников - РИА Новости, 25.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:35 25.05.2025 (обновлено: 00:45 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/bespilotniki-2018924203.html
ПВО вечером уничтожила 95 украинских беспилотников
ПВО вечером уничтожила 95 украинских беспилотников - РИА Новости, 25.05.2025
ПВО вечером уничтожила 95 украинских беспилотников
Силы ПВО с 20.00 мск 24 мая до 0.00 25 мая уничтожили и перехватила 95 украинских БПЛА самолетного типа, больше всего — над Брянской областью, сообщило... РИА Новости, 25.05.2025
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специальная военная операция на украине
безопасность
россия
брянская область
белгородская область
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Силы ПВО с 20.00 мск 24 мая до 0.00 25 мая уничтожили и перехватила 95 украинских БПЛА самолетного типа, больше всего — над Брянской областью, сообщило Минобороны России.&quot;С 20.00 мск 24 мая до 0.00 25 мая дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа&quot;, — рассказали в ведомстве.Бойцы сбили:В последние дни украинские боевики усилили атаки беспилотников по территории России, в том числе по столице. Накануне Минобороны сообщило, что ПВО уничтожила 159 БПЛА ВСУ над территорией страны.
https://ria.ru/20250525/sobyanin-2018924475.html
россия
брянская область
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безопасность, россия, брянская область, белгородская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Брянская область, Белгородская область, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО вечером уничтожила 95 украинских беспилотников

Минобороны: силы ПВО вечером уничтожили 95 БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь
Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Силы ПВО с 20.00 мск 24 мая до 0.00 25 мая уничтожили и перехватила 95 украинских БПЛА самолетного типа, больше всего — над Брянской областью, сообщило Минобороны России.
«

"С 20.00 мск 24 мая до 0.00 25 мая дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.

Бойцы сбили:
В последние дни украинские боевики усилили атаки беспилотников по территории России, в том числе по столице. Накануне Минобороны сообщило, что ПВО уничтожила 159 БПЛА ВСУ над территорией страны.
Зенитный ракетный комплекс Тор - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву
00:42
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияБрянская областьБелгородская областьКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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