https://ria.ru/20250525/bespilotnik-2019009516.html

Отражена еще одна атака украинского беспилотника на Москву

Отражена еще одна атака украинского беспилотника на Москву - РИА Новости, 25.05.2025

Отражена еще одна атака украинского беспилотника на Москву

Сбит ещё один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T20:40:00+03:00

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москва

сергей собянин

украина

вооруженные силы украины

беспилотники

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сбит ещё один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."ПВО Минобороны отражена атака вражеского БПЛА, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250525/ukraina-2018981414.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, сергей собянин, украина, вооруженные силы украины, беспилотники