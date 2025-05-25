https://ria.ru/20250525/bespilotnik-2019009516.html
Отражена еще одна атака украинского беспилотника на Москву
Отражена еще одна атака украинского беспилотника на Москву - РИА Новости, 25.05.2025
Отражена еще одна атака украинского беспилотника на Москву
Сбит ещё один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T20:40:00+03:00
2025-05-25T20:40:00+03:00
2025-05-25T20:42:00+03:00
москва
сергей собянин
украина
вооруженные силы украины
беспилотники
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сбит ещё один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."ПВО Минобороны отражена атака вражеского БПЛА, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250525/ukraina-2018981414.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, украина, вооруженные силы украины, беспилотники
Москва, Сергей Собянин, Украина, Вооруженные силы Украины, Беспилотники
Отражена еще одна атака украинского беспилотника на Москву
Собянин: силы ПВО Минобороны отразили атаку летевшего на Москву украинского БПЛА