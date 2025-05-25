Рейтинг@Mail.ru
Отражена еще одна атака украинского беспилотника на Москву - РИА Новости, 25.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:40 25.05.2025 (обновлено: 20:42 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/bespilotnik-2019009516.html
Отражена еще одна атака украинского беспилотника на Москву
Отражена еще одна атака украинского беспилотника на Москву - РИА Новости, 25.05.2025
Отражена еще одна атака украинского беспилотника на Москву
Сбит ещё один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T20:40:00+03:00
2025-05-25T20:42:00+03:00
москва
сергей собянин
украина
вооруженные силы украины
беспилотники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964743664_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a7e48a809fab9b6657b0183d32d8c20a.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сбит ещё один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."ПВО Минобороны отражена атака вражеского БПЛА, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250525/ukraina-2018981414.html
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964743664_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_010cc2b75ff9cab3b1bf4f90c3917f47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, сергей собянин, украина, вооруженные силы украины, беспилотники
Москва, Сергей Собянин, Украина, Вооруженные силы Украины, Беспилотники
Отражена еще одна атака украинского беспилотника на Москву

Собянин: силы ПВО Минобороны отразили атаку летевшего на Москву украинского БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-2М"
Зенитный ракетный комплекс Тор-2М - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Тор-2М". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сбит ещё один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«
"ПВО Минобороны отражена атака вражеского БПЛА, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он в Telegram-канале.
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
FT: Украина стала полигоном для испытаний новых военных технологий
Вчера, 16:05
 
МоскваСергей СобянинУкраинаВооруженные силы УкраиныБеспилотники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала