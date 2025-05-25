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Силы ПВО отразили атаку еще одного летевшего на Москву беспилотника - РИА Новости, 25.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:13 25.05.2025 (обновлено: 18:14 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/bespilotnik-2018996453.html
Силы ПВО отразили атаку еще одного летевшего на Москву беспилотника
Силы ПВО отразили атаку еще одного летевшего на Москву беспилотника - РИА Новости, 25.05.2025
Силы ПВО отразили атаку еще одного летевшего на Москву беспилотника
Сбит ещё один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T18:13:00+03:00
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специальная военная операция на украине
москва
сергей собянин
украина
беспилотники
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сбит ещё один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."ПВО Минобороны сбили ещё один БПЛА, летевший на Москву", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250525/ukraina-2018981414.html
москва
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москва, сергей собянин, украина, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Собянин, Украина, Беспилотники
Силы ПВО отразили атаку еще одного летевшего на Москву беспилотника

Собянин: силы ПВО Минобороны отразили атаку еще одного летевшего на Москву БПЛА

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс ПОВ
Зенитный ракетный комплекс ПОВ - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Зенитный ракетный комплекс ПОВ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сбит ещё один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«
"ПВО Минобороны сбили ещё один БПЛА, летевший на Москву", - написал он в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеМоскваСергей СобянинУкраинаБеспилотники
 
 
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