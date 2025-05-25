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Силы ПВО отразили атаку еще одного летевшего на Москву беспилотника
Силы ПВО отразили атаку еще одного летевшего на Москву беспилотника - РИА Новости, 25.05.2025
Силы ПВО отразили атаку еще одного летевшего на Москву беспилотника
Сбит ещё один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T18:13:00+03:00
2025-05-25T18:13:00+03:00
2025-05-25T18:14:00+03:00
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сбит ещё один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."ПВО Минобороны сбили ещё один БПЛА, летевший на Москву", - написал он в Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, украина, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Собянин, Украина, Беспилотники
Силы ПВО отразили атаку еще одного летевшего на Москву беспилотника
Собянин: силы ПВО Минобороны отразили атаку еще одного летевшего на Москву БПЛА