https://ria.ru/20250525/bespilotnik-2018994897.html
Уничтожен еще один беспилотник, атаковавший Москву
Уничтожен еще один беспилотник, атаковавший Москву - РИА Новости, 25.05.2025
Уничтожен еще один беспилотник, атаковавший Москву
Сбит ещё один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T17:56:00+03:00
2025-05-25T17:56:00+03:00
2025-05-25T17:57:00+03:00
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сбит ещё один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "ПВО Минобороны сбили беспилотник, атаковавший Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250525/ukraina-2018981414.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Собянин, Украина, Вооруженные силы Украины
Уничтожен еще один беспилотник, атаковавший Москву
Мэр Собянин сообщил, что силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву