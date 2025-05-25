https://ria.ru/20250525/bespilotnik-2018994897.html

Уничтожен еще один беспилотник, атаковавший Москву

Уничтожен еще один беспилотник, атаковавший Москву - РИА Новости, 25.05.2025

Уничтожен еще один беспилотник, атаковавший Москву

Сбит ещё один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T17:56:00+03:00

2025-05-25T17:56:00+03:00

2025-05-25T17:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

москва

сергей собянин

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сбит ещё один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "ПВО Минобороны сбили беспилотник, атаковавший Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250525/ukraina-2018981414.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, сергей собянин, украина, вооруженные силы украины