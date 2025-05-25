https://ria.ru/20250525/bespilotnik-2018992122.html

На окраине Обнинска сбили украинский дрон

На окраине Обнинска сбили украинский дрон - РИА Новости, 25.05.2025

На окраине Обнинска сбили украинский дрон

Силы ПВО уничтожили один беспилотник на окраине Обнинска Калужской области, предварительно, пострадавших нет, сообщает глава региона Владислав Шапша. РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T17:26:00+03:00

2025-05-25T17:26:00+03:00

2025-05-25T17:30:00+03:00

обнинск

калужская область

украина

вооруженные силы украины

владислав шапша

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили один беспилотник на окраине Обнинска Калужской области, предварительно, пострадавших нет, сообщает глава региона Владислав Шапша."Силами ПВО на окраине Обнинска уничтожен БПЛА... По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем Telegram-канале.Шапша добавил, что на месте работает оперативная группа

https://ria.ru/20250525/ukraina-2018981414.html

обнинск

калужская область

украина

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Наталья Макарова

обнинск, калужская область, украина, вооруженные силы украины, владислав шапша