https://ria.ru/20250525/bespilotnik-2018992122.html
На окраине Обнинска сбили украинский дрон
На окраине Обнинска сбили украинский дрон - РИА Новости, 25.05.2025
На окраине Обнинска сбили украинский дрон
Силы ПВО уничтожили один беспилотник на окраине Обнинска Калужской области, предварительно, пострадавших нет, сообщает глава региона Владислав Шапша. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T17:26:00+03:00
2025-05-25T17:26:00+03:00
2025-05-25T17:30:00+03:00
обнинск
калужская область
украина
вооруженные силы украины
владислав шапша
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили один беспилотник на окраине Обнинска Калужской области, предварительно, пострадавших нет, сообщает глава региона Владислав Шапша."Силами ПВО на окраине Обнинска уничтожен БПЛА... По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем Telegram-канале.Шапша добавил, что на месте работает оперативная группа
https://ria.ru/20250525/ukraina-2018981414.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обнинск, калужская область, украина, вооруженные силы украины, владислав шапша
Обнинск, Калужская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Владислав Шапша
На окраине Обнинска сбили украинский дрон
Шапша: силы ПВО уничтожили беспилотник на окраине Обнинска в Калужской области