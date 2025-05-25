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На окраине Обнинска сбили украинский дрон - РИА Новости, 25.05.2025
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17:26 25.05.2025 (обновлено: 17:30 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/bespilotnik-2018992122.html
На окраине Обнинска сбили украинский дрон
На окраине Обнинска сбили украинский дрон - РИА Новости, 25.05.2025
На окраине Обнинска сбили украинский дрон
Силы ПВО уничтожили один беспилотник на окраине Обнинска Калужской области, предварительно, пострадавших нет, сообщает глава региона Владислав Шапша. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T17:26:00+03:00
2025-05-25T17:30:00+03:00
обнинск
калужская область
украина
вооруженные силы украины
владислав шапша
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили один беспилотник на окраине Обнинска Калужской области, предварительно, пострадавших нет, сообщает глава региона Владислав Шапша."Силами ПВО на окраине Обнинска уничтожен БПЛА... По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем Telegram-канале.Шапша добавил, что на месте работает оперативная группа
https://ria.ru/20250525/ukraina-2018981414.html
обнинск
калужская область
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обнинск, калужская область, украина, вооруженные силы украины, владислав шапша
Обнинск, Калужская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Владислав Шапша
На окраине Обнинска сбили украинский дрон

Шапша: силы ПВО уничтожили беспилотник на окраине Обнинска в Калужской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-2М"
Зенитный ракетный комплекс Тор-2М - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс "Тор-2М". Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили один беспилотник на окраине Обнинска Калужской области, предварительно, пострадавших нет, сообщает глава региона Владислав Шапша.
«
"Силами ПВО на окраине Обнинска уничтожен БПЛА... По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем Telegram-канале.
Шапша добавил, что на месте работает оперативная группа
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
FT: Украина стала полигоном для испытаний новых военных технологий
Вчера, 16:05
 
ОбнинскКалужская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныВладислав Шапша
 
 
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