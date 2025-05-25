https://ria.ru/20250525/bespilotnik-2018988117.html

Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву

Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 25.05.2025

Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву

Силами ПВО Минобороны РФ уничтожен один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T16:59:00+03:00

2025-05-25T16:59:00+03:00

2025-05-25T17:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

москва

сергей собянин

министерство обороны рф (минобороны рф)

пво

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Силами ПВО Минобороны РФ уничтожен один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Силами ПВО Минобороны уничтожен один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250525/ukraina-2018981414.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, сергей собянин, министерство обороны рф (минобороны рф), пво