https://ria.ru/20250525/bespilotnik-2018942819.html
Из-за сбитого в Новгородской области беспилотника никто не пострадал
Из-за сбитого в Новгородской области беспилотника никто не пострадал - РИА Новости, 25.05.2025
Из-за сбитого в Новгородской области беспилотника никто не пострадал
Пострадавших и разрушений нет после сбитого беспилотника в Новгородской области, сообщил врио губернатора региона Александр Дронов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T09:35:00+03:00
2025-05-25T09:35:00+03:00
2025-05-25T09:35:00+03:00
новгородская область
александра дронова
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Пострадавших и разрушений нет после сбитого беспилотника в Новгородской области, сообщил врио губернатора региона Александр Дронов в своем Telegram-канале. Минобороны РФ сообщало, что дежурные средства российской ПВО в ночь на воскресенье сбили над российскими регионами 110 украинских беспилотников. "Над территорией Новгородской области сбит один беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Жертв, пострадавших и разрушений нет", - написал он.
https://ria.ru/20241120/bespilotniki-1984730637.html
новгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новгородская область, александра дронова, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Новгородская область, Александра Дронова, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Из-за сбитого в Новгородской области беспилотника никто не пострадал
Из-за сбитого в Новгородской области дрона никто не пострадал, разрушений нет