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Из-за сбитого в Новгородской области беспилотника никто не пострадал - РИА Новости, 25.05.2025
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09:35 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/bespilotnik-2018942819.html
Из-за сбитого в Новгородской области беспилотника никто не пострадал
Из-за сбитого в Новгородской области беспилотника никто не пострадал - РИА Новости, 25.05.2025
Из-за сбитого в Новгородской области беспилотника никто не пострадал
Пострадавших и разрушений нет после сбитого беспилотника в Новгородской области, сообщил врио губернатора региона Александр Дронов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T09:35:00+03:00
2025-05-25T09:35:00+03:00
новгородская область
александра дронова
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Пострадавших и разрушений нет после сбитого беспилотника в Новгородской области, сообщил врио губернатора региона Александр Дронов в своем Telegram-канале. Минобороны РФ сообщало, что дежурные средства российской ПВО в ночь на воскресенье сбили над российскими регионами 110 украинских беспилотников. "Над территорией Новгородской области сбит один беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Жертв, пострадавших и разрушений нет", - написал он.
https://ria.ru/20241120/bespilotniki-1984730637.html
новгородская область
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новгородская область, александра дронова, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Новгородская область, Александра Дронова, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Из-за сбитого в Новгородской области беспилотника никто не пострадал

Из-за сбитого в Новгородской области дрона никто не пострадал, разрушений нет

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Пострадавших и разрушений нет после сбитого беспилотника в Новгородской области, сообщил врио губернатора региона Александр Дронов в своем Telegram-канале.
Минобороны РФ сообщало, что дежурные средства российской ПВО в ночь на воскресенье сбили над российскими регионами 110 украинских беспилотников.
"Над территорией Новгородской области сбит один беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Жертв, пострадавших и разрушений нет", - написал он.
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