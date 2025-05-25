https://ria.ru/20250525/bespilotnik-2018942819.html

Из-за сбитого в Новгородской области беспилотника никто не пострадал

Из-за сбитого в Новгородской области беспилотника никто не пострадал - РИА Новости, 25.05.2025

Из-за сбитого в Новгородской области беспилотника никто не пострадал

Пострадавших и разрушений нет после сбитого беспилотника в Новгородской области, сообщил врио губернатора региона Александр Дронов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T09:35:00+03:00

2025-05-25T09:35:00+03:00

2025-05-25T09:35:00+03:00

новгородская область

александра дронова

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Пострадавших и разрушений нет после сбитого беспилотника в Новгородской области, сообщил врио губернатора региона Александр Дронов в своем Telegram-канале. Минобороны РФ сообщало, что дежурные средства российской ПВО в ночь на воскресенье сбили над российскими регионами 110 украинских беспилотников. "Над территорией Новгородской области сбит один беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Жертв, пострадавших и разрушений нет", - написал он.

https://ria.ru/20241120/bespilotniki-1984730637.html

новгородская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новгородская область, александра дронова, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия