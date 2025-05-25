https://ria.ru/20250525/ben-gurion-2018964008.html
Хуситы ударили по аэропорту Бен-Гурион в Израиле
Хуситы ударили по аэропорту Бен-Гурион в Израиле - РИА Новости, 25.05.2025
Хуситы ударили по аэропорту Бен-Гурион в Израиле
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о четвертой за несколько дней ракетной атаке по аэропорту... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T13:36:00+03:00
2025-05-25T13:36:00+03:00
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ДОХА, 25 мая - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о четвертой за несколько дней ракетной атаке по аэропорту Бен-Гурион в Израиле."Ракетные войска провели качественную военную операцию по нанесению удара по аэропорту Лод (Бен-Гурион) с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты", - говорится в сообщении вооруженных сил хуситов в эфире телеканала Al Masirah."Операция успешно достигла своей цели, заставив миллионы сионистов укрыться в убежищах и остановив воздушное движение в аэропорту Лод", - добавили они.Вооруженные силы хуситов отметили, что "большинство авиакомпаний соблюдают их запрет на полеты в аэропорт Лод, что существенно повлияло на воздушное движение в аэропорту".Ранее хуситы объявили о блокаде воздушного движения в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве в ответ на усиление военной операции Израиля в секторе Газа.
https://ria.ru/20250525/izrail-2018952793.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль
Хуситы ударили по аэропорту Бен-Гурион в Израиле
Хуситы заявили о ракетной атаке по аэропорту Бен-Гурион в Израиле
ДОХА, 25 мая - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о четвертой за несколько дней ракетной атаке по аэропорту Бен-Гурион в Израиле.
"Ракетные войска провели качественную военную операцию по нанесению удара по аэропорту Лод (Бен-Гурион) с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты", - говорится в сообщении вооруженных сил хуситов в эфире телеканала Al Masirah.
"Операция успешно достигла своей цели, заставив миллионы сионистов укрыться в убежищах и остановив воздушное движение в аэропорту Лод", - добавили они.
Вооруженные силы хуситов отметили, что "большинство авиакомпаний соблюдают их запрет на полеты в аэропорт Лод, что существенно повлияло на воздушное движение в аэропорту".
Ранее хуситы объявили о блокаде воздушного движения в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве
в ответ на усиление военной операции Израиля
в секторе Газа.