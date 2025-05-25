Рейтинг@Mail.ru
Хуситы ударили по аэропорту Бен-Гурион в Израиле - РИА Новости, 25.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:36 25.05.2025 (обновлено: 13:48 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/ben-gurion-2018964008.html
Хуситы ударили по аэропорту Бен-Гурион в Израиле
Хуситы ударили по аэропорту Бен-Гурион в Израиле - РИА Новости, 25.05.2025
Хуситы ударили по аэропорту Бен-Гурион в Израиле
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о четвертой за несколько дней ракетной атаке по аэропорту... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T13:36:00+03:00
2025-05-25T13:48:00+03:00
в мире
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151436/52/1514365258_0:195:4696:2837_1920x0_80_0_0_856d3f875fe866120fb8295d235a5fae.jpg
ДОХА, 25 мая - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о четвертой за несколько дней ракетной атаке по аэропорту Бен-Гурион в Израиле."Ракетные войска провели качественную военную операцию по нанесению удара по аэропорту Лод (Бен-Гурион) с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты", - говорится в сообщении вооруженных сил хуситов в эфире телеканала Al Masirah."Операция успешно достигла своей цели, заставив миллионы сионистов укрыться в убежищах и остановив воздушное движение в аэропорту Лод", - добавили они.Вооруженные силы хуситов отметили, что "большинство авиакомпаний соблюдают их запрет на полеты в аэропорт Лод, что существенно повлияло на воздушное движение в аэропорту".Ранее хуситы объявили о блокаде воздушного движения в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве в ответ на усиление военной операции Израиля в секторе Газа.
https://ria.ru/20250525/izrail-2018952793.html
https://ria.ru/20250525/konflikt-1915630213.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151436/52/1514365258_327:0:4370:3032_1920x0_80_0_0_9f82ea21e28ebee9f67dc7af7f5d39c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль
В мире, Израиль
Хуситы ударили по аэропорту Бен-Гурион в Израиле

Хуситы заявили о ракетной атаке по аэропорту Бен-Гурион в Израиле

© AP Photo / Carolyn KasterТень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль
Тень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Тень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОХА, 25 мая - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о четвертой за несколько дней ракетной атаке по аэропорту Бен-Гурион в Израиле.
"Ракетные войска провели качественную военную операцию по нанесению удара по аэропорту Лод (Бен-Гурион) с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты", - говорится в сообщении вооруженных сил хуситов в эфире телеканала Al Masirah.
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
В Израиле перехватили ракету, запущенную из Йемена
Вчера, 11:27
"Операция успешно достигла своей цели, заставив миллионы сионистов укрыться в убежищах и остановив воздушное движение в аэропорту Лод", - добавили они.
Вооруженные силы хуситов отметили, что "большинство авиакомпаний соблюдают их запрет на полеты в аэропорт Лод, что существенно повлияло на воздушное движение в аэропорту".
Ранее хуситы объявили о блокаде воздушного движения в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве в ответ на усиление военной операции Израиля в секторе Газа.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала